Verso la Luna con Artemis: Cristoforetti o Parmitano?

Un astronauta italiano volerà verso la Luna con una futura missione Artemis. La notizia è arrivata al termine del Consiglio ministeriale dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) di Brema, durante il quale è stato approvato anche il budget per i prossimi tre anni. Tra gli attuali candidati ci sono Samantha Cristoforetti e Luca Parmitano.

Italiano sulla Luna con Artemis V?

Al programma Artemis partecipano 50 paesi. Tra quelli che forniranno un contributo maggiore in termini di hardware e astronauti sono i paesi europei tramite l’ESA, gli Stati Uniti (NASA), il Canada (CSA) e il Giappone (JAXA). Ad esempio, l’Agenzia Spaziale Europea fornisce il modulo di servizio (ESM) della navicella Orion (prodotto da Airbus) e due moduli del Lunar Gateway, ovvero HALO e I-HAB (prodotti in Italia da Thales Alenia Space).

Alle missioni Artemis parteciperanno principalmente astronauti statunitensi. Durante il Consiglio ministeriale di Brema, l’Europa ha ottenuto il giusto riconoscimento per il suo contributo al programma con la scelta di tre astronauti. Il primo a raggiungere la Luna sarà tedesco. Toccherà quindi ad un francese e infine ad un italiano.

L’allunaggio è previsto con la missione Artemis III (entro 2027 o 2028). Non sono ancora noti i nomi degli astronauti, ma si ipotizza la presenza dell’astronauta tedesco (la Germania è il principale finanziatore dell’ESA con oltre 5 miliardi di euro). L’astronauta francese potrebbe invece avere il biglietto per la missione Artemis IV, quindi l’astronauta italiano dovrebbe volare verso la Luna con la missione Artemis V.

Prima della missione Artemis IV verranno assemblati due moduli del Lunar Gateway (PPE e HALO), lanciati da razzi Falcon Heavy di SpaceX. L’astronauta italiano arriverà quindi sulla stazione spaziale che orbiterà intorno alla Luna. Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy con delega per lo spazio, ha comunicato che l’Italia contribuirà con 3,5 miliardi di euro per i prossimi tre anni (il budget totale dell’ESA sarà 22,1 miliardi di euro).

Attualmente, la missione Artemis II è prevista per febbraio 2026. Tre astronauti statunitensi (Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Koch) e un astronauta canadese (Jeremy Hansen) raggiungeranno la Luna a bordo della navicella Orion e ritorneranno sulla Terra dopo circa 10 giorni.