Jasper: lo strumento IA completo per il marketing aziendale

Dopo esserci lanciati alla scoperta del modello IA Falcon, concepito negli Emirati Arabi Uniti per rivoluzionare il campo dell’intelligenza artificiale seguendo un approccio open source, è il momento di scoprire un servizio particolarmente potente per la scrittura di contenuti con l’aiuto degli algoritmi. Sul mercato le soluzioni più note restano ChatGPT, Google Bard e Bing Chat. Tuttavia, esistono strumenti focalizzati sul marketing che concedono alle aziende maggiori margini di movimento e una versatilità superiore. Tra questi, Jasper è uno dei più utilizzati al mondo.

In passato abbiamo parlato di Cohesive AI, l’editor completo di tutto; oppure di Linkdelta, servizio completamente italiano concepito specificatamente per l’ottimizzazione delle pagine Web e la creazione di numerosi contenuti. Cosa rende Jasper preferibile? Resterete di stucco dinanzi alle potenzialità di questa IA!

Cos’è Jasper?

Jasper è uno strumento di scrittura AI che utilizza l’elaborazione del linguaggio naturale e algoritmi di machine learning per scrivere file testuali (e non solo) con un approccio molto simile a quello umano, puntando sempre all’originalità e alla rapidità. Finora la descrizione sembra la stessa fornita anche per alternative come quelle sopra citate, ma bisogna prestare molta attenzione al kit offerto dal team dietro Jasper. Se realtà come Sports Illustrated, Morningstar, Transcend e SentinelOne si stanno affidando a questa soluzione, del resto, ci sarà un motivo. O forse anche più di uno!

Il vantaggio principale di Jasper è la ricca offerta di strumenti per content marketing, blogger, content creator, social media manager, autori creativi e proprietari di aziende. L’applicazione include un chatbot da integrare al proprio sito Web, una libreria di template per blog e portali e-commerce ottimizzati SEO, un generatore di immagini e persino un creatore di intere campagne marketing mirate a seconda delle audience d’interesse, del tipo di azienda e dei prodotti proposti sul mercato.

Come funziona?

Il funzionamento di Jasper è piuttosto semplice: una volta creato un login tramite Gmail o altri servizi, è possibile scegliere immediatamente il tipo di contenuto da creare. Tra le opzioni disponibili figurano documenti completamente vuoti, modelli forniti da Jasper, template per blog post e anche Jasper Art, ovvero la soluzione per generare immagini originali come supporto ai contenuti testuali.

Scelta ad esempio la prima opzione, è possibile aggiungere un preset o richiedere a Jasper di scrivere un testo a partire da un nostro prompt. Dopodiché, si può chiedere all’IA di espandere l’output, cambiare tono, modificare la lunghezza, tradurre o arricchire il vocabolario. In più, si può scegliere una modalità specifica tra le quattro disponibili:

Focus : aggiungendo più informazioni, l’IA può perfezionare l’output e adeguarlo alle necessità personali

: aggiungendo più informazioni, l’IA può perfezionare l’output e adeguarlo alle necessità personali SEO : sfruttando Surfer, Jasper scrive articoli ottimizzati SEO da pubblicare su siti Web

: sfruttando Surfer, Jasper scrive articoli ottimizzati SEO da pubblicare su siti Web Chat : la classica conversazione con risposte in tempo reale, con possibilità di scegliere tra velocità e qualità

: la classica conversazione con risposte in tempo reale, con possibilità di scegliere tra velocità e qualità Power: accesso rapido a 50 template per scrivere descrizioni di prodotti su Amazon, e-mail, post per blog, FAQ o post per social media

Funzionalità speciali

Le opportunità sono infinite con Jasper AI e a dimostrarlo è il ricco pacchetto di strumenti, già anticipato. Brand Voice è la soluzione che permette di creare un tone of voice adeguato al proprio marchio, basta lasciare all’IA l’accesso al proprio sito Web o consegnarle un documento testuale ripreso dai propri post affinché l’algoritmo realizzi la soluzione perfetta per la propria realtà commerciale.

O ancora, Campaigns permette di creare intere campagne marketing da zero. A partire dal tone of voice, dunque, è possibile scegliere quali tipologie di contenuti realizzare, che si tratti di pubblicità su Facebook, FAQ, post per LinkedIn, newsletter o altro ancora.

Vantaggi e svantaggi

Il modo più comprensibile per riassumere i pro e i contro di Jasper è, naturalmente, una lista rapida e omnicomprensiva. Ecco i vantaggi più importanti garantiti da questa IA:

Integrazione con Surfer SEO : potenziare l’intelligenza artificiale generativa con uno strumento pensato appositamente per l’ottimizzazione dei contenuti Web non è semplice ma, grazie a questa soluzione, Jasper riceve tutti i benefici garantiti dagli specialisti del settore

: potenziare l’intelligenza artificiale generativa con uno strumento pensato appositamente per l’ottimizzazione dei contenuti Web non è semplice ma, grazie a questa soluzione, Jasper riceve tutti i benefici garantiti dagli specialisti del settore Ricchezza di modelli : dal chatbot alla generazione di immagini con Jasper Art, c’è tutto il necessario per qualsiasi attività che richieda il supporto dell’intelligenza artificiale

: dal chatbot alla generazione di immagini con Jasper Art, c’è tutto il necessario per qualsiasi attività che richieda il supporto dell’intelligenza artificiale Controllo plagio : grazie alla collaborazione con Copyscape, Jasper si accerta che il contenuto da te generato sia originale e non esista altrove

: grazie alla collaborazione con Copyscape, Jasper si accerta che il contenuto da te generato sia originale e non esista altrove Veloce e sicuro: l’IA è molto rapida e facile da utilizzare, supporta oltre 25 lingue e la community – oltre all’assistenza tecnica – è sempre disposta a fornire aiuto in caso di necessità

Ed ecco gli svantaggi più evidenti:

Poco creativo, molto tecnico : l’IA non eccelle in creatività e si limita a fornire soluzioni tecniche efficaci, o delle basi su cui lavorare. Insomma, meglio non fidarsi ciecamente di Jasper

: l’IA non eccelle in creatività e si limita a fornire soluzioni tecniche efficaci, o delle basi su cui lavorare. Insomma, meglio non fidarsi ciecamente di Jasper Rischio ripetitività : l’algoritmo può generare contenuti generici o ripetitivi che potrebbero rallentare il flusso di lavoro

: l’algoritmo può generare contenuti generici o ripetitivi che potrebbero rallentare il flusso di lavoro Costo: Jasper non offre opzioni gratuite oltre a una prova di sette giorni, e il piano più economico costa 39 dollari al mese per i Creator.

Venendo ai prezzi, in alternativa al piano Creator esiste il piano Teams da 99 dollari al mese con pagamento annuale, con il quale è possibile creare template personalizzati e operare tramite più account.