JBL Charge 5: il diffusore Bluetooth più amato al minimo storico

Quello che ti suggeriamo oggi è uno dei migliori speaker Bluetooth di sempre, soprattutto dal punto di vista della qualità audio. Stiamo parlando naturalmente del JBL Charge 5, un dispositivo decisamente apprezzato negli ultimi anni per la sua qualità e versatilità, che oggi raggiunge il suo minimo storico su Amazon a soli 149 euro.

Diffusore Bluetooth JBL Charge 5: caratteristiche tecniche

Il Charge 5 si caratterizza per un design estremamente curato. È ricoperto quasi completamente in tessuto lasciando aperti solo i due lati da cui sfoggia il doppio radiatore passivo. Si tratta dei JBL Bass Radiator che donano dei bassi decisamente potenti e profondi, senza coprire le frequenze medie o alte e senza distorsioni. A questi si affiancano un driver racetrack e un tweeter per una fedeltà senza compromessi, con medi pieni e alti cristallini. Il tutto spinto da ben 40 Watt di potenza sufficienti per animare una festa, o godersi un po’ di buona musica a basso volume per un momento di relax. Non manca neanche la certificazione IPX67 che consente di utilizzare lo speaker praticamente ovunque. La resistenza ad acqua, polvere e schizzi ti permette di collocare lo speaker sulla sabbia, piuttosto che sul prato o sotto la pioggia.

Uno degli aspetti più interessanti però, da cui prende il nome, è la porta USB posteriore. Questa consente di ricaricare i dispositivi mobili utilizzando il Charge 5 come un vero e proprio power bank. Anche nel caso in cui sia lo smartphone ad essere scarico, potrai continuare l’ascolto collegandolo semplicemente allo speaker. Presente la funzionalità Party Boost che permette di abbinare due o più diffusori contemporaneamente così da ottenere un vero effetto stereo. Ottima l’autonomia, che garantisce ben 20 ore di riproduzione. Dal punto di vista della versatilità, quindi, è senza dubbio un prodotto senza compromessi, caratterizzato dall’inconfondibile timbro e qualità di JBL.

Grazie ad uno sconto del 25%, il JBL Charge 5 può essere acquistato su Amazon a soli 149,99 euro per un risparmio di ben 49 euro sul prezzo di listino.