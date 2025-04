Joint venture Intel-TSMC per la produzione dei chip

Secondo le fonti di The Information, TSMC avrebbe sottoscritto un accordo preliminare per una joint venture con Intel. L’azienda taiwanese dovrebbe avere il 20% della nuova società che si gestirà le fabbriche del chipmaker californiano. Intel e altri investitori (produttori) avrebbero la maggioranza delle quote. Al momento non è arrivata nessuna conferma dalle parti interessate.

Tecnologie di TSMC nelle fabbriche di Intel

A metà febbraio erano circolate indiscrezioni sulla possibile acquisizione di Intel Foundry da parte di TSMC. Circa un mese dopo, Reuters aveva ipotizzato una joint venture tra Intel, TSMC, AMD, NVIDIA, Broadcom e Qualcomm. Quest’ultima sembra la soluzione più probabile, in quanto il nuovo CEO Lip-Bu Tan non vuole vendere le fabbriche.

TSMC è un concorrente di Intel, ma anche un partner commerciale. Alcune parti dei processori Meteor Lake e tutte le parti dei processori Lunar Lake sono realizzate dall’azienda taiwanese. In base all’accordo preliminare, TSMC condividerà con Intel alcune tecnologie di produzione e addestrerà i dipendenti dell’azienda californiana, invece di coprire il suo 20% con soldi.

Alcuni dirigenti di Intel temono però che la joint venture comporti nuovi licenziamenti. L’accordo sarebbe stato “sponsorizzato” dall’amministrazione Trump. Il Presidente aveva accusato TSMC di rubare le tecnologie statunitensi, ma ha cambiato opinione dopo l’annuncio dell’investimento di 100 miliardi di dollari da parte del gigante asiatico.

I nuovi dazi in vigore dal 9 aprile colpiranno anche Taiwan con un’aliquota del 32%, ma i chip sono esclusi. La joint venture potrebbe rappresentare un vantaggio economico per Intel, ma è anche un rischio. L’uso dei metodi di produzione di TSMC costringerebbe Intel a vendere alcuni macchinari non compatibili con le tecnologie usate dall’azienda taiwanese.

Nessuna delle parti interessate ha rilasciato un commento. Il prossimo 29 aprile è previsto l’evento Intel Foundry Direct Connect, durante il quale potrebbero essere svelati i dettagli dell’accordo.