Jony Ive: da Cupertino a Maranello

Da Cupertino a Maranello, biglietto di sola andata: Jony Ive, ex-guru del design Apple, sbarca ufficialmente nella scuderia Ferrari dove porterà la sua competenza al servizio del più prestigioso brand automotive al mondo.

L'annuncio arriva direttamente dal mondo Ferrari, dove viene ufficializzato l'accordo con LoveFrom (l'azienda che fa capo a Jony Ive e Marc Newson):

La prima realizzazione di questa nuova partnership unirà le prestazioni leggendarie e l'eccellenza di Ferrari con l'esperienza e la creatività inimitabile di LoveFrom, che ha creato prodotti straordinari in grado di cambiare il mondo. Oltre a collaborare con Ferrari, LoveFrom esplorerà una serie di progetti creativi con Exor nel business del lusso. Sir Jony Ive entrerà inoltre a far parte del Partners Council di Exor. Questo forum annuale si basa sull'esperienza, la competenza e la visione di un gruppo di amici e partner di Exor che hanno conseguito grandi successi e che condividono idee ed esplorano potenziali opportunità di business.

LoveFrom approda in Ferrari dopo una precedente esperienza di collaborazione con AirBNB, da considerarsi però una parentesi ormai conclusa. Quale sia destinato ad essere il ruolo esatto di Ive a Maranello non è ancora chiaro, ma è immediato il benvenuto dell'AD Exor John Elkan:

Nel costruire grandi aziende, crediamo anche nella costruzione di grandi partnership. Subito dopo la nascita di LoveFrom, abbiamo iniziato a parlare con Jony e Marc delle opportunità di combinare la loro creatività di fama mondiale con la nostra, creando complementarietà e valore aggiunto. Ferrari rappresenta una prima, emozionante occasione per fare grandi cose costruendo insieme il nostro futuro. Sono molto felice inoltre che Jony entri a far parte del nostro Partners Council, le sue idee saranno di straordinario valore per noi.