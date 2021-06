LoveFrom: quattro ex colleghi Apple per il team di Jony Ive

Wan Si, Chris Wilson, Patch Kessler e Jeff Tiller. Sono i nomi dei quattro ex colleghi ai tempi di Apple che Jony Ive ha scelto di portare con sé nella nuova avventura imprenditoriale di LoveFrom. Lo studio è stato fondato nel 2019 in concomitanza con il suo addio alla mela morsicata.

Jony Ive: vecchie conoscenze per il team di LoveFrom

La notizia è stata riportata da The Information (link a fondo articolo), fornendo qualche dettaglio aggiuntivo. Wan Si ha lavorato a Cupertino per 16 anni, occupandosi tra le altre cose del design dell'applicazione Metro per iPhone e del Control Center di iOS. Chris Wilson si è unito al gruppo nel 2016 mettendosi al servizio del team impegnato su iCloud e collaborando alla creazione del sistema operativo watchOS. Patch Kessler è stato impegnato sul design dei prodotti tra il 2007 e il 2017, in particolare su quello del trackpad Force Touch in dotazione alla linea MacBook. Infine, Jeff Tiller si è unità a Apple nel 2017 dopo essersi occupato della comunicazione di Obama ai tempi della Casa Bianca.

LoveFrom, fondato insieme all'ex collega Marc Newson, ha all'attivo dall'autunno scorso una collaborazione con Airbnb. Il nome di Jony Ive è comparso anche in alcune recenti proprietà intellettuali attribuite alla mela morsicata, relative a prodotti come le cuffie AirPods Max, all'alimentatore MagSafe e ai nuovi iMac colorati.