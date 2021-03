Per gran parte della sua carriera legato ad Apple e da qualche tempo impegnato con il suo nuovo studio LoveFrom, il designer Jony Ive ha prestato il proprio genio negli anni scorsi anche a Leica, per la creazione di una macchina fotografica (il modello M for RED) in partnership con il celebre collega Marc Newson.

La Leica di Ive e Newson, un pezzo da collezionisti

Il dispositivo è stato venduto nel 2013 raccogliendo ben 1,8 milioni di dollari da destinare in beneficenza. Uno dei tanti prototipi realizzati durante la fase di progettazione sarà battuto all’asta nei prossimi mesi da Leitz Photographica Auction: è quello visibile nell’immagine qui sotto. Si partirà da una base di 100.000 euro, ma la previsione è quella di arrivare almeno tra i 200.000 e i 250.000 euro.

Racchiusa in un corpo di alluminio dalla superficie riflettente e dallo stile volutamente minimalista, la fotocamera è dotata di una lente Apo-Summicron 2/50 mm ASPH.

La descrizione fornita dalla casa d’aste non fa alcun riferimento al fatto che il dispositivo sia funzionante o meno. Ad ogni modo si tratta di un pezzo per collezionisti.