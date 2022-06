JPMorgan profetizza un uragano economico: meglio prepararsi

JPMorgan, la nota banca d’affari americana, si è ancora una volta pronunciata sulle sorti dell’economia. Molto presto, secondo il suo CEO Jamie Dimon, si abbatterà un uragano economico dalla portata spaventosa. Il consiglio è quello di prepararsi.

Con tono quasi ironico ha anche detto di non sapere se questo sarà contenuto o, al contrario, avrà una portata simile alla “supertempesta Sandy“. Fatto sta che la situazione economico-finanziaria sembra non essere messa bene.

Proprio in occasione di una conferenza finanziaria, sponsorizzata da Alliancebernstein Holdings, Dimon di JPMorgan ha espresso questa sua profezia funesta. Durante una lunga conversazione sul tema avrebbe pronunciato le seguenti parole:

Quell’uragano è proprio là fuori lungo la strada che viene verso di noi. Semplicemente non sappiamo se è minore o la Superstorm Sandy… Faresti meglio a prepararti.

Se anche tu pensi che Bitcoin sia un’ottima polizza assicurativa, allora faresti bene ad acquistare la crypto tramite BitMEX. Questo exchange offre tutto ciò che è necessario non solo per fare trading, ma anche per investire e detenere criptovalute a lungo termine.

JPMorgan sostiene che dopo il sereno arriverà un uragano

Attualmente, secondo quanto definito dal CEO di JPMorgan, l’economia sta vivendo un momento fondamentalmente sereno, ma solo all’apparenza. Al contrario, le soluzioni della FED, secondo il suo parere, non possono durare a lungo e presto l’inevitabile dovrà accadere:

È un uragano. In questo momento c’è un po’ di sole, le cose stanno andando bene, tutti pensano che la FED possa gestirlo.

Non abbiamo mai avuto un inasprimento quantitativo (QT) come questo, quindi stai guardando qualcosa su cui potresti scrivere libri di storia per 50 anni.

Infatti, una delle questioni chiave menzionate da JPMorgan riguarda i programmi di acquisto delle obbligazioni di emergenza e il bilancio, da ridurre, della Federal Reserve. Ecco perché, secondo la nota banca di investimento, il QT dovrebbe iniziare questo mese.

Inoltre, le conseguenze non ricadranno solo sugli Stati Uniti, ma l’uragano economico, menzionato da JPMorgan, avrà ripercussioni su tutta l’Europa. Questo anche perché non sono state avviate procedure necessarie contro le guerre e le conseguenze non internazionali. Dimon ha perciò affermato:

Non stiamo intraprendendo le azioni adeguate per proteggere l’Europa da ciò che accadrà al petrolio nel breve periodo.

Puoi investire in criptovalute aprendo un conto gratuito su uno degli exchange disponibili sul mercato. BitMEX offre un sistema avanzato e all’avanguardia, fornendo funzionalità molto efficienti ed efficaci per il trading, ma anche l’acquisto long term.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.