JPMorgan rivela che i mercati delle criptovalute cresceranno ancora

“Per i servizi finanziari, i mercati delle criptovalute sono sempre più rilevanti“, ha dichiarato JPMorgan. La famosa multinazionale americana di servizi finanziari ha infatti pubblicato un rapporto sulle previsioni in merito ai mercati crypto sostenendo che questi cresceranno ancora. Negli ultimi aggiornamenti ha incluso anche Ethereum, gli NFT (token non fungibili) e la DEFI (finanza decentralizzata). Non solo, ma secondo la banca di investimento Coinbase sarà “uno dei principali beneficiari diretti della crescita del mercato delle criptovalute“. Ecco perché ora è l'occasione giusta da non perdere per investire utilizzando uno dei siti più semplici per acquistare e vendere criptovalute.

Criptovalute: mercato in crescita secondo le previsioni di JPMorgan

L'analista in questione, Kenneth Worthington di JPMorgan, ha rivelato che il mercato delle criptovalute è in crescita in un rapporto pubblicato venerdì dalla banca. Il fattore principale che sta innescando questa corsa in ascesa riguarda proprio lo sviluppo della tecnologia crittografica. In forte espansione, alimenterà costantemente il settore facendo crescere nuove opportunità di investimento. Ecco quanto ha dichiarato in merito:

Le applicazioni di crittografia sono appena iniziate. Con il Web3.0 c’è un maggiore utilizzo della codifica NFT in vista per il 2022. La tokenizzazione e l’hashing sono particolarmente promettenti poiché la velocità delle transazioni delle criptovalute diventa sempre più competitiva con le reti trad-fi.

I casi d’uso dei mercati delle criptovalute continueranno a crescere e appariranno nuovi progetti e token con casi d’uso sempre diversificati. Pertanto, vediamo i mercati crypto sempre più rilevanti per i servizi finanziari.

Ciò nonostante, la posizione del CEO di JPMorgan, Jamie Dimon, non è cambiata nei confronti degli asset digitali. Nondimeno, in uno specifico passaggio di questa analisi, Worthington ha anche specificato che Coinbase sarà uno dei principali beneficiari diretti della crescita del mercato delle criptovalute. Ecco quindi l'opportunità per investire in crypto attraverso Coinbase, una delle piattaforme più affidabili.