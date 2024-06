Just Dance VR arriverà sui visori Meta Quest a ottobre

Per tutti gli amanti di Just Dance e della realtà virtuale, c’è una data da segnare sul calendario: 15 ottobre 2024. Ubisoft lancerà Just Dance VR: Welcome to Dancity, la versione in realtà virtuale del famoso videogioco di danza, sui visori Meta Quest 2, Pro e Meta Quest 3.

Questa nuova avventura promette di portare il divertimento e l’energia di Just Dance in una dimensione completamente nuova.

Personalizzazione degli avatar e interazione sociale

Una delle caratteristiche più interessanti di Just Dance VR: Welcome to Dancity è la possibilità di creare avatar personalizzati. I giocatori potranno scegliere la forma del corpo, l’espressione del viso, il colore della pelle, i capelli e l’abbigliamento del proprio alter ego virtuale, rendendo l’esperienza ancora più immersiva e coinvolgente. Una volta creato il proprio avatar, sarà possibile accedere all’hub sociale di Dancity, dove si potranno incontrare altri giocatori e condividere momenti di divertimento.

Oltre all’hub sociale, Just Dance VR: Welcome to Dancity offre ai giocatori un “appartamento” personale all’interno del gioco. In questo spazio virtuale, sarà possibile ballare con un massimo di sei giocatori o dedicarsi ad altre attività interattive con il proprio gruppo, come giocare a basket. Il gioco consente anche di inviare adesivi emoticon ai giocatori che non sono presenti nell’elenco degli amici, mentre le chat vocali saranno disponibili solo con i ballerini già presenti nella lista.

Ambienti a 360 gradi e nuovo gameplay

Just Dance VR: Welcome to Dancity si distingue per i suoi ambienti a 360 gradi, che offrono un’esperienza di ballo immersiva e coinvolgente. Ubisoft ha inoltre annunciato un “nuovissimo gameplay con punteggio a due mani“, che promette di aggiungere una dimensione inedita al classico formato di Just Dance. I giocatori dovranno utilizzare entrambe le mani per eseguire le mosse di ballo e ottenere punteggi più alti.

Al momento del lancio, Just Dance VR: Welcome to Dancity includerà 25 canzoni di successo e originali, tra cui “Don’t Stop Me Now” dei Queen, “Bad Liar” di Selena Gomez, “Starships” di Nicki Minaj e “Call Me Maybe” di Carly Rae Jepsen. Inizialmente, il gioco doveva essere un’esclusiva per il visore Pico, ma in seguito ai licenziamenti di gran parte della forza lavoro dell’azienda di proprietà di ByteDance, Ubisoft ha stretto una nuova partnership con Meta per lo sviluppo del titolo.