Justified: City Primeval ORA su Disney+ a 1,99€ al mese

Justified: City Primeval è il sequel della fortunatissima serie TV Justified trasmessa sul canale americano FX negli anni dal 2010 al 2015. Ispirato ai romanzi di Elmore Leonard, segue la scia del neo-western dai contenuti crime. I nuovi episodi sono disponibili dal 6 settembre 2023 su Disney+. Guardali insieme a tantissimi altri contenuti a un prezzo speciale. Attiva oggi l’abbonamento a soli 1,99 euro al mese, in offerta speciale per 3 mesi.

Si tratta di un’occasione unica per poterti gustare questo nuovo titolo tanto atteso e moltissime altre esclusive che trovi solo sul suo ricco catalogo. Infatti, molti dei suoi contenuti sono accessibili solo dal suo ricco catalogo. Disney+ è la casa ufficiale di Disney, Pixar, Star Wars, Marvel, Star e National Geographic. Inoltre, hai anche la possibilità di vedere tantissimi show e contenuti live oltre che on demand. Tra questi basti pensare a Italia’s Got Talent in onda dal 1° settembre 2023.

Justified: City Primeval: sinossi ufficiale e cast stellare

Abbonati subito a Disney+ con soli 1,99 euro al mese, per tre mesi! Così puoi vedere in esclusiva tutti e 8 gli episodi della nuova serie TV Justified: City Primeval, sequel di Justified. La sinossi ufficiale, pubblicata da Disney+ in occasione della sua uscita, rivela l’emozionante trama che ci attende vendendo i suoi episodi dalla durata media di 50 minuti.

Dopo aver lasciato le vallate del Kentucky 15 anni fa, Raylan Givens vive ora a Miami, è un anacronismo ambulante che cerca di conciliare la vita da US Marshal con quella di padre part-time di una ragazzina di 15 anni. Un incontro casuale su un’autostrada desolata della Florida lo fa finire a Detroit . Qui la sua strada si incrocia con quella di Clement Mansell, detto The Oklahoma Wildman, il selvaggio dell’Oklahoma, un desperado violento, psicopatico che è già fuggito alla cattura della polizia di Detroit e spera di rifarlo.

Vediamo ora il cast stellare di questa serie TV:

Timothy Olyphant (The Mandalorian, The Book of Boba Fett): Raylan Givens;

(The Mandalorian, The Book of Boba Fett): Raylan Givens; Vivian Olyphant : Winona;

: Winona; Boyd Holbrook : Clement Mansell;

: Clement Mansell; Aunjanue Ellis : Carolyn Wilder;

: Carolyn Wilder; Adelaide Clemens : Sandy Stanton;

: Sandy Stanton; Marin Ireland : Maureen Downey;

: Maureen Downey; Victor Williams : Wendell Robinson;

: Wendell Robinson; Norbert Leo Butz : Norbert Bryl;

: Norbert Bryl; Vondie Curtis-Hall: Marcus “Sweety” Sweeton.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.