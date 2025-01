Juventus-Milan in streaming gratis su DAZN: è ufficiale

DAZN ha annunciato quella che sarà la terza partita della stagione trasmessa in streaming gratis: si tratta di un altro big match, Juventus-Milan. La conferma è arrivata oggi, con un comunicato ufficiale. Per vederla non sarà necessario sottoscrivere l’abbonamento alla piattaforma, ma solo effettuare la registrazione.

Come vedere Juventus-Milan in streaming gratis

L’appuntamento è fissato per sabato 18 gennaio, alle ore 18:00, per la giornata 21 di Serie A. La cornice è quella dell’Allianz Stadium di Torino. Andrà dunque in scena la rivincita della sfida vista nella semifinale di Supercoppa all’inizio dell’anno, quando i rossoneri sono stati capaci di ribaltare il risultato sfruttando il temporaneo blackout della Vecchia Signora, alla prima di mister Conceicao sulla panchina del Diavolo. Pochi giorni più tardi avrebbero alzato il trofeo superando i cugini nerazzurri, ancora una volta in rimonta.

Che potesse essere proprio Juventus-Milan il terzo big match in streaming gratis su DAZN lo si era intuito, considerando come i bianconeri siano stati esclusi da quelli precedenti (Milan-Napoli e Lazio-Inter). Ce ne saranno altri due prima di fine stagione: toccherà alla Roma?

Difficile, se non impossibile, azzardare un pronostico. Se è vero che al momento la squadra di Thiago Motta è avanti in classifica e che scenderà in campo sostenuta dal pubblico di casa, lo è altrettanto che gli avversari arriveranno all’appuntamento galvanizzati dalla recente vittoria di un trofeo e, forse, puntellati da qualche rinforzo giunto dal calciomercato di gennaio.

Ricapitolando, potrai vedere il big match senza abbonamento, con la sola iscrizione a DAZN. La speranza è quella di poter assistere a una partita più vivace rispetto a quella dell’andata, terminata con uno scialbo 0-0, senza dubbio uno degli incontri più noiosi e soporiferi di tutta la stagione.