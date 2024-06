Kaspersky aggiorna le applicazioni per iOS e Android

Oggi i device mobili – smartphone e tablet – costituiscono quasi il 60% del traffico Internet globale. Un trend che si consolida di anno in anno, rendendo indispensabile dunque l’utilizzo di un servizio di cybersecurity efficace e completo, al fine di difendersi dalle nuove minacce informatiche.

Per venire incontro alle esigenze di un numero crescente di utenti, Kaspersky – azienda leader nel settore della sicurezza informatica grazie a una suite completa come Kaspersky Premium – ha annunciato l’aggiornamento delle sue app mobile per Android e iOS. Il nuovo update porta interessanti novità sul fronte della sicurezza e della privacy, così come sull’usabilità. Tra le funzionalità più significative, disponibili nell’app Kaspersky per iOS, si annoverano l’opzione Private Browsing, il tasto Security Scan e l’aggiunta della funzione Siri Shortcut per attivare più facilmente la VPN.

Le novità dell’ultimo aggiornamento di Kaspersky per le app iOS e Android

Le novità delle app Kaspersky per iOS e Android hanno l’obiettivo di aumentare il livello di protezione digitale, fornire una maggiore privacy e rendere l’esperienza utente più semplice e comoda.

Nello specifico, ecco le novità più rilevanti contenute nella versione Kaspersky per dispositivi iOS:

Security Scan : tramite la pressione di un tasto è possibile controllare tutti i sistemi di sicurezza dello smartphone e aiutare gli utenti ad attivare la modalità di protezione più avanzata

: tramite la pressione di un tasto è possibile controllare tutti i sistemi di sicurezza dello smartphone e aiutare gli utenti ad attivare la modalità di protezione più avanzata Private Browsing per Safari : l’estensione per il browser web predefinito di iPhone e iPad impedisce ai sistemi di tracciamento di raccogliere informazioni preziose sull’attività svolta online dagli utenti e monitorare il loro comportamento.

: l’estensione per il browser web predefinito di iPhone e iPad impedisce ai sistemi di tracciamento di raccogliere informazioni preziose sull’attività svolta online dagli utenti e monitorare il loro comportamento. Siri Shortcut: attraverso un semplice tap su un pulsante ed il comando vocale Ehi Siri, l’utente può attivare e disattivare la propria VPN.

A tutto questo si aggiunge un miglioramento della funzionalità Identity Theft Check, che permette di monitorare tutte le eventuali fughe di dati e adottare misure di protezione adeguate nel più breve tempo possibile. Infine l’ultimo aggiornamento introduce la modalità Dark Mode, che va a migliorare in maniera sensibile l’esperienza di visualizzazione degli utenti nelle ore notturne.

In queste ore Kaspersky Premium è in offerta a 34,99 euro per il primo anno, per effetto di uno sconto del 60% sul prezzo di listino. È la protezione più completa offerta da Kaspersky, disponibile su Windows, macOS, Android e iOS.