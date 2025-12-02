Kaspersky Premium è in sconto fino al 61% e regala un buono Amazon da 20€

Kaspersky rilancia la sua suite più avanzata, ovvero il piano Premium, con una promozione particolarmente interessante: grazie alla promo del Cyber Monday, chi attiva oggi il piano da 1 anno e 1 dispositivo paga 34,99€ per il primo anno invece di 84,99€ (58% di sconto) e riceve anche una Carta Regalo Amazon da 20€. Scegliendo il piano da 20 dispositivi, lo sconto sale al 61%, ma c’è tempo solo fino al 5 gennaio 2026.

Kaspersky Premium racchiude tutte le tecnologie di punta del brand in un unico abbonamento, pensato per proteggere tutta la famiglia dalle minacce del web. Tra le componenti incluse figurano antivirus avanzato, VPN illimitata, password manager, strumenti di ottimizzazione e un servizio di assistenza tecnica dedicata.

Per procedere con l’acquisto dell’abbonamento basta andare sul sito di Kaspersky. Detto questo, scopriamo nel dettaglio cosa include e perché è un’occasione da non lasciarsi scappare.

Perché Kaspersky Premium è il piano di cybersecurity definitivo

Il cuore del servizio è costituito dalle funzioni di sicurezza avanzata. Kaspersky Premium mette infatti a disposizione un antivirus multilivello, che garantisce difesa contro attacchi hacker, tecnologie anti-ransomware e protezioni contro il cryptojacking. E se una minaccia ha già attecchito, il software interviene per rimuoverla e ripristinare il sistema.

Sul fronte della privacy troviamo funzioni che neutralizzano il tracciamento online ed evitano intrusioni su dispositivi smart collegati alla rete domestica. Un ulteriore livello di controllo è riservato alle operazioni bancarie e ai pagamenti digitali, con notifiche automatiche in caso di violazioni di password o furti di dati. La VPN illimitata, inclusa nel piano, offre anonimato e sicurezza durante la navigazione, senza limiti di traffico.

La sezione di Kaspersky Premium dedicata ai servizi per la tutela dell’identità integra strumenti specifici per bloccare accessi non autorizzati, controllare eventuali fughe di dati e custodire documenti sensibili. L’abbonamento include anche un supporto IT remoto, concepito per intervenire rapidamente su qualunque problema tecnico o di sicurezza, e un sistema per analizzare la rete Wi-Fi domestica e segnalare tentativi sospetti di connessione.

Il pacchetto comprende anche strumenti pensati per migliorare la velocità dei dispositivi, tra cui:

Monitoraggio dell’integrità del disco;

Gestione dello spazio;

Azioni rapide per ottimizzare le prestazioni;

Una modalità che evita interruzioni mentre si guarda un film o si gioca.

Nel piano è incluso anche Kaspersky Safe Kids gratis per un anno, con monitoraggio GPS, filtri web, controllo YouTube e gestione del tempo di utilizzo, così da proteggere anche i più piccoli.

Con l’attuale promozione, Kaspersky Premium è in sconto fino al 61%, a partire dal piano da 1 anno e 1 dispositivo a soli 34,99€ per il primo anno, con rinnovo a 84,99€ (58%) e possibilità di disdire in qualunque momento. La Carta Regalo Amazon è un ulteriore incentivo. Presente infine una garanzia di rimborso entro 30 giorni dall’acquisto.