Kaspersky sconta i suoi antivirus fino al 58% e regala 20€ di buoni Amazon

La diffusione sempre più rapida e massiccia delle minacce informatiche sta spingendo gli utenti a scegliere soluzioni di protezione avanzate. Phishing, ransomware e furti d’identità sono ormai tra i pericoli maggiormente diffusi e un semplice antivirus non basta più per fronteggiarli.

La risposta arriva dai nuovi pacchetti di sicurezza Kaspersky, studiati per offrire una difesa completa su più livelli. La bella notizia è che tutti i piani sono in sconto fino al 58%: andiamo a scoprire nel dettaglio le caratteristiche di questo software.

Sconti fino al 58% e un buono Amazon con il piano Premium

La promozione in corso, valida fino al 5 gennaio 2026, riguarda i tre piani principali dedicati a utenti singoli e famiglie. Gli sconti applicati danno la possibilità di ottenere un sistema di protezione completo a costi contenuti. Ecco i prezzi attuali:

19,99 euro per un anno per il piano Standard (sconto del 42%);

per un anno per il piano Standard (sconto del 42%); 29,99 euro per un anno per il piano Plus (sconto del 50%);

per un anno per il piano Plus (sconto del 50%); 34,99 euro per un anno per il piano Premium (sconto del 58%), con l’aggiunta di un buono Amazon da 20 euro.

Tutti i pacchetti includono una garanzia di rimborso di 30 giorni, utile per valutare le funzionalità del prodotto senza esborsi economici. L’offerta più completa resta il piano Kaspersky Premium, una soluzione che agisce su più fronti della sicurezza informatica.

Cosa offre più degli altri piani? In sintesi, un set di strumenti dedicati alla tutela dell’identità digitale, con sistemi che riducono il rischio di furti di dati personali. La navigazione privata blocca tracker e pubblicità invasive, mentre la VPN illimitata protegge e rende anonima la connessione in ogni momento. Non mancano inoltre funzioni di ottimizzazione che migliorano le prestazioni del dispositivo e tecnologie avanzate per contrastare malware e attacchi hacker.

Da menzionare anche funzionalità aggiuntive come il parental control Kaspersky Safe Kids incluso gratuitamente per un anno e il supporto IT remoto.

Chi sceglie il piano Premium approfitta quindi sia del prezzo scontato sia del buono Amazon, ottenendo un pacchetto completo adatto a chi cerca un approccio veramente moderno alla sicurezza digitale. Tutti i dettagli sono disponibili sulla pagina ufficiale dell’offerta.