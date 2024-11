Kaspersky: sicurezza senza sconti con le offerte del Black Friday

La ricorrenza del Black Friday è una grande occasione per approfittare di sconti unici su prodotti e servizi. È però anche un momento in cui spesso gli utenti malintenzionati approfittano della frenesia degli acquisti per trarre dei vantaggi, con attacchi di phishing, malware, ransomware e furti di dati sensibili. Per evitare di diventare vittime di attacchi e altre minacce è fondamentale proteggere i propri device con soluzioni antivirus efficaci e aggiornate. Durante tutto l’anno. Ecco perché Kaspersky, realtà leader nella sicurezza informatica, ha deciso di offrire sconti fino al 62% sui suoi pacchetti Premium, Plus e Standard durante il Black Friday.

Kaspersky Premium: un anno di protezione avanzata per 1 dispositivo a 29,99€

Kaspersky Premium è la soluzione ideale per chi cerca la massima protezione contro virus e minacce online, con un supporto tecnico remoto dedicato con cui risolvere eventuali problemi, sempre che dovessero mai presentarsi. È ora disponibile per 1 anno a soli 29,99€ per 1 dispositivo durante il Black Friday, con uno sconto del 62% dal 25 novembre al 2 dicembre 2024.

Semplicità d’uso e protezione completa

Facile da installare e da gestire tramite un semplice account, senza neanche il bisogno di un codice di attivazione, Kaspersky Premium protegge da accessi non autorizzati e dal furto di dati. Intanto, la funzione Smart Home monitora la rete Wi-Fi domestica, segnalando vulnerabilità o connessioni sospette da nuovi dispositivi. Non manca naturalmente un antivirus in grado di operare in tempo reale per la massima sicurezza.

Gli strumenti di navigazione sicura bloccano il tracciamento, la pubblicità e le connessioni indesiderate, proteggendo applicazioni fondamentali per la tua serenità come quelle bancarie e contrastando truffe associate a criptovalute e fughe di dati. Inoltre, Kaspersky Premium include un password manager, un archivio sicuro per i documenti e la protezione dei pagamenti online.

Con una VPN illimitata e ad alta velocità, un firewall, la protezione anti-ransomware e soluzioni innovative contro il cryptojacking, Kaspersky Premium offre una sicurezza avanzata per prevenire e neutralizzare virus e malware, grazie alla sua protezione multilivello.

Sicurezza ad alte prestazioni

Oltre alla protezione, Kaspersky Premium garantisce strumenti per ottimizzare le prestazioni del dispositivo, come la pulizia del disco rigido e l’aumento della velocità dei terminali. Assicura quindi un’esperienza d’uso senza interruzioni sia per lo streaming che per il gaming.

Tra le funzionalità aggiuntive di Kaspersky Premium abbiamo anche il controllo avanzato dei dispositivi collegati alla rete domestica, con una visione completa dei device connessi e la possibilità di bloccare intrusioni sospette. Inoltre, la protezione delle transazioni bancarie si basa su una tecnologia che crea un ambiente protetto per le attività bancarie e le operazioni finanziarie, offrendo una sicurezza ancora maggiore durante gli acquisti online.

Incluso gratuitamente per un anno, Kaspersky Safe Kids consente di proteggere le attività online dei bambini grazie a filtri sui contenuti, monitoraggio GPS con notifiche del superamento delle aree di sicurezza, controllo della cronologia video di YouTube e gestione del tempo trascorso davanti allo schermo.

Con Safe Kids, i genitori possono impostare regole di utilizzo specifiche per ogni dispositivo, limitando il tempo di permanenza nelle applicazioni più sensibili e garantendo che i bambini siano protetti da contenuti inappropriati. Questo strumento è particolarmente utile per i genitori che desiderano mantenere un controllo costante sulle attività digitali dei propri figli, offrendo una navigazione sicura e serena.

Kaspersky Premium: uno sconto del 62%

L’offerta dedicata a Kaspersky Premium per il Black Friday è valida dal 25 novembre al 2 dicembre 2024, con uno sconto del 62%, a 29,99€ per 1 dispositivo per 1 anno.

Kaspersky Plus: protezione completa a 25,99€ per 1 dispositivo per 1 anno

Kaspersky Plus è la scelta ottimale per chi cerca una protezione in tempo reale contro le minacce più diffuse, con funzionalità avanzate per la sicurezza dei pagamenti online, antivirus in tempo reale e una VPN illimitata ad alte prestazioni. Durante il Black Friday, è disponibile con uno sconto del 52%, a 25,99€ per 1 dispositivo per 1 anno.

Kaspersky Plus offre protezione anti-phishing, firewall, password manager e strumenti per la protezione dei dati personali, garantendo sicurezza e privacy online.

Con Kaspersky Plus, la protezione dei dati personali è assicurata grazie al monitoraggio delle fughe di dati, funzionalità che permette di rilevare se le proprie informazioni sensibili siano state compromesse durante gli attacchi dei Cybercriminali. La VPN inclusa è particolarmente utile per chi desidera navigare anonimamente o accedere a contenuti bloccati in altri paesi, assicurando una connessione sicura ovunque ci si trovi.

Kaspersky Plus in offerta per il Black Friday

Anche per Kaspersky Plus l’offerta è valida dal 25 novembre al 2 dicembre 2024, con uno sconto del 52%, a soli 25,99€ per 1 dispositivo per 1 anno.

Kaspersky Standard: protezione essenziale a 17,99€ per 1 dispositivo per 1 anno

Kaspersky Standard offre una protezione essenziale e multilivello, facile da installare e gestire. Compatibile con i principali sistemi operativi Desktop e mobile come le due proposte precedenti, fornisce un antivirus in tempo reale, protezione delle transazioni online e strumenti per la tutela della privacy.

Kaspersky Standard ottimizza le prestazioni del dispositivo, migliorando la velocità e liberando spazio dai dischi rigidi, per un’esperienza d’uso sempre fluida anche durante il gico e la visualizzazione di contenuti in streaming.

Con Kaspersky Standard, anche le funzionalità di sicurezza di base sono di altissimo livello. Include infatti funzioni di firewalling per un controllo continuo della rete con cui rilevare eventuali intrusioni. Inoltre, l’antivirus con protezione multilivello agisce in tempo reale per identificare e neutralizzare qualsiasi minaccia senza interferire con le normali attività dell’utente.

Kaspersky Standard in sconto per il Black Friday

Durante il Black Friday, dal 25 novembre al 2 dicembre 2024, Kaspersky Standard è disponibile con uno sconto del 48%, a 17,99€ per 1 dispositivo per 1 anno.

Conclusioni

Kaspersky rende ora la sicurezza più accessibile grazie a sconti fino al 62% su Kaspersky Premium, Plus e Standard. Le offerte sono valide solo dal 25 novembre al 2 dicembre 2024. Non perdere questa occasione per garantire la massima protezione ai tuoi dispositivi, ai tuoi dati e ai tuoi cari.

Investire nella sicurezza dei dispositivi significa investire nella propria tranquillità. Sfruttando queste offerte è possibile ottenere soluzioni avanzate a un prezzo competitivo, proteggendo non solo i dati personali ma anche quelli della propria famiglia, soprattutto (e non solo) in un periodo critico come il Black Friday in cui le minacce informatiche sono particolarmente aggressive.