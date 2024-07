Kaspersky Small Office Security: protezione per server e NAS aziendali

In un’azienda moderna la protezione dagli attacchi informatici è molto importante. Mettere al riparo dalle numerose minacce i dispositivi aziendali in dotazione ai dipendenti è fondamentale per il corretto svolgimento delle attività quotidiane. Al tempo stesso è di vitale importante proteggere i server e i dispositivi di storage, cioè quelle macchine, chiamate anche NAS (Network Attached Storage), in cui sono conservati i dati sensibili, le informazioni sui clienti e i dettagli riguardanti l’azienda. Si tratta di dati che è bene non finiscano in mano a soggetti esterni, specie se si tratta di cybercriminali pronti a rivendere sul mercato le informazioni sottratte. Kaspersky Small Office Security include delle soluzioni specifiche per mettere i file server al riparo dalle violazioni della sicurezza.

Inoltre, fino al 31 agosto, se utilizzi il codice SUMMERKAS25 al momento dell’abbonamento, Kaspersky ti offrirà uno sconto del 25%.

Kaspersky Small Office Security: la protezione centralizzata per server e dispositivi di storage

Un server aziendale è a rischio attacco come qualsiasi dispositivo connesso alla Rete ed è quindi necessario che la sua protezione sia massima. Non tutte le suite antivirus disponibili sul mercato sono efficaci per la salvaguardia di macchine di questo tipo, per cui scegliere la soluzione adatta non è mai semplice per un’azienda. Con Kaspersky Small Office Security si va però sul sicuro, grazie alle tecnologie implementate che rappresentano il frutto di anni di esperienza nel settore della sicurezza informatica per il mondo business.

Kaspersky Small Office Security protegge in tempo reale i dispositivi di storage dai tentativi di intrusione e dai danni che possono essere arrecati tramite virus, trojan, keylogger e altri malware. Ogni minaccia viene bloccata prima ancora che possa penetrare nei sistemi e mettere a repentaglio la riservatezza dei dati. Il tutto avviene in maniera automatica e senza particolari richieste di attenzione da parte del personale aziendale, così da consentire ai dipendenti di concentrarsi unicamente sul loro lavoro.

Kaspersky Small Office Security porta la protezione ai massimi livelli agendo sui file pericolosi ma anche sulla gestione delle password, impedendo che una loro compromissione possa aprire una breccia tramite cui subire attacchi alla rete aziendale. Un discorso a parte merita però la protezione anti ransomware, una tipologia di malware che ad oggi si conferma tra le minacce più pericolose a cui un dispositivo di storage può andare incontro.

Kaspersky Small Office Security agisce contro i ransomware evitando il blocco dell’accesso ai server e ai NAS che potrebbe causare veri e propri disastri per un’azienda, considerata l’importanza che i dati bloccati potrebbero avere per le attività lavorative.

La tecnologia anti-ransomware di Kaspersky è in grado di rilevare file e collegamenti pericolosi impedendo agli utenti di attivarli per errore. Nel caso in cui una macchina dovesse comunque essere compromessa, Kaspersky Small Office Security consente di ripristinare il sistema e di recuperare i dati oggetto della violazione. In qualsiasi caso, quindi, la suite garantisce l’integrità e il pieno controllo delle informazioni da parte dei legittimi titolari.

