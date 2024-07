Kaspersky Small Office Security: protezione smart per PMI

Le minacce informatiche a cui sono esposti quotidianamente i dati sensibili delle imprese sono un pericolo concreto per la stessa operatività aziendale. Spesso si è portati a credere che una piccola realtà imprenditoriale sia al riparo dalle attenzioni indesiderate dei cybercriminali, ma i fatti, purtroppo, dicono tutt’altro. Secondo un rapporto pubblicato da Forbes, il 43% delle piccole imprese non utilizza soluzioni di sicurezza adeguate e questo le fa diventare un obiettivo facile per i criminali informatici. Dati aziendali, password, transazioni online e ogni altro aspetto vitale per un’attività sono quindi esposti e vulnerabili, per cui disporre di una protezione valida e soprattutto semplice da gestire diventa una necessità inderogabile per qualsiasi PMI. Una soluzione che risponde perfettamente a questa esigenza è Kaspersky Small Office Security, la protezione smart per le piccole e medie imprese che offre un pacchetto di tecnologie tanto efficaci quanto facili da utilizzare.

Inoltre, fino al 31 agosto, se utilizzi il codice SUMMERKAS25 al momento dell’abbonamento, Kaspersky ti offrirà uno sconto del 25%.

Kaspersky Small Office Security: la sicurezza completa per la tua azienda

Kaspersky Small Office Security nasce dall’ultraventennale esperienza di Kaspersky e offre una soluzione integrata per la protezione totale delle piccole e medie imprese. L’affidabilità del prodotto trova puntuale riscontro nelle prove dei più autorevoli laboratori di test antivirus al mondo. I tanti riconoscimenti ricevuti da Kaspersky Small Office Security certificano infatti la sua efficacia e rappresentano un attestato di fiducia unico per le aziende che decidono di farvi affidamento.

La protezione avanzata di Kaspersky Small Office Security copre tutti i PC, i Mac e i dispositivi mobili Android aziendali in base al numero delle licenze acquistate. Tra le funzionalità di protezione incluse c’è un efficace sistema di gestione delle password, con un archivio protetto da crittografia avanzata “bank-grade” pensato anche per i dati sensibili che offre accesso immediato a tutti i device. Sono inoltre presenti tecnologie di difesa contro phishing, ransomware e clic accidentali frutto di errori umani che possono sempre succedere.

Kaspersky Small Office Security svolge anche il ruolo di barriera contro violazioni che potrebbero interessare i dati dell’azienda e dei clienti memorizzati sui file server. Il rischio, in questi casi, è quello di vedere le macchine infettate da virus, trojan, keylogger e altri malware, senza dimenticare gli odiatissimi ransomware.

Kaspersky Small Office Security: una barriera contro i ransomware e non solo

Un attacco ransomware pregiudica l’accesso ai dati e può causare quindi un danno molto pesante all’attività aziendale, anche e soprattutto alle imprese di piccole dimensioni. Lo strumento anti-ransomware di Kaspersky evita il blocco dell’accesso ai computer che di solito si attiva tramite l’apertura di email di phishing o contenenti allegati dannosi. La tecnologia integrata in Kaspersky Small Office Security agisce in maniera preventiva e impedisce ai dipendenti di aprire un messaggio o un allegato sospetto. Nel caso in cui l’attacco ransomware dovesse comunque andare in porto, la soluzione di Kaspersky consente di ripristinare il sistema e recuperare i dati.

Analogamente ai dispositivi potenziali obiettivi dei ransomware, anche le transazioni commerciali online sono protette, in questo caso grazie alla combinazione delle app Safe Money e Password Manager. Le imprese che scelgono di acquistare Kaspersky Small Office Security sono pertanto al riparo da frodi e truffe telematiche finalizzate a rubare i dati delle carte di credito aziendali o le credenziali bancarie.

Dati al sicuro grazie alla VPN superveloce inclusa in Kaspersky Small Office Security

Come se le tante funzionalità elencate finora non bastassero, con l’acquisto di cinque o più licenze Kaspersky Small Office Security include anche una VPN superveloce e sicura. La navigazione online non viene rallentata e beneficia anzi di tutta la privacy che solo una VPN aziendale può assicurare. In questo modo la connessione Internet criptata diventa un ulteriore muro a difesa delle intrusioni di malintenzionati e broker di dati.

La protezione di Kaspersky Small Office Security con garanzia di rimborso di 30 giorni

Le licenze di Kaspersky Small Office hanno prezzi decisamente convenienti. Il piano annuale con protezione per 3 dispositivi costa appena 80,10 euro e in qualsiasi caso il software si può provare a costo zero. Come? Grazie alla garanzia di rimborso di 30 giorni inclusa nell’offerta a prescindere dal piano di abbonamento scelto. Insomma, ci sono tante buone ragioni a confermare che con Kaspersky Small Office Security proteggere la propria azienda non è mai stato così semplice, veloce ed economico.

Inoltre, fino al 31 agosto, se utilizzi il codice SUMMERKAS25 al momento dell’abbonamento, Kaspersky ti offrirà uno sconto del 25%.