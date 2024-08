Kaspersky Standard: vai oltre l'antivirus con una soluzione da 19,99€/anno

Una protezione avanzata con l’aggiunta di firewall e sistema anti-phishing professionali, sicurezza totale per i pagamenti online, strumenti di gestione e pulizia delle app per garantire il funzionamento corretto dei propri dispositivi: questi i punti chiave di Kaspersky Standard, la nuova protezione multidispositivo dell’azienda specializzata nel campo della sicurezza informatica che riesce ad andare oltre l’antivirus.

In queste ore Kaspersky Standard è in offerta a 19,99 euro per il primo anno invece di 34,99 euro, per effetto del 42% di sconto sul prezzo di listino. In più, per i lettori di Punto Informatico è disponibile un codice promozionale attraverso cui riuscire a beneficiare di un extra sconto in carrello del 10%.

Kaspersky Standard è in offerta a meno di 2 euro al mese

Privacy, prestazioni e sicurezza, le tre sfere prese in considerazione dal prodotto Kaspersky Standard per ridefinire il concetto di antivirus moderno. Sul fronte della privacy, il software di Kaspersky garantisce una navigazione privata e senza interruzioni, con in più tecnologie avanzate per proteggere al meglio le transazioni online e le app bancarie.

Per quanto riguarda invece le prestazioni, vi sono numerosi strumenti che ottimizzano le prestazioni dei dispositivi (sia computer che smartphone), liberano spazio dalla memoria interna e consentono di guardare film, utilizzare app a schermo intero e giocare alla massima velocità possibile.

A tutto questo, infine, si aggiungono un potente sistema antivirus pensato per prevenire ed eliminare virus e malware, una protezione avanzata contro gli hacker e le eventuali vulnerabilità presenti all’interno del computer.

