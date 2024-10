KAWA MINI 3: dashcam per auto a metà prezzo con questo codice

Devi solo applicare il codice promozionale UY8HXH5V che trovi nella scheda del prodotto su Amazon per acquistare KAWA MINI 3 a metà prezzo. È la dashcam per auto dalle dimensioni estremamente compatte (3,6×3,9×4,6 centimetri), ma al tempo stesso potente e con numerose funzionalità avanzate. Passiamo rassegna i suoi punti di forza, che a soli 29,99 euro le rendono un’occasione da cogliere al volo.

Dashcam per auto: le caratteristiche di KAWA MINI 3

Nonostante il design la renda quasi invisibile, può effettuare registrazioni in alta risoluzione (in formato 2K) salvandole su una microSD (con capacità fino a 256 GB), anche in loop, eliminando quelle più vecchie per non esaurire mai lo spazio. Inoltre, il G-Sensor integrato rileva eventuali impatti per attivare automaticamente la ripresa in caso di emergenza. Ci sono poi il monitoraggio del parcheggio, la connettività Wi-Fi per condividere i file con un’app su smartphone e la visione notturna a colori. Trovi tutte le altre informazioni nella descrizione completa.

Per sbloccare lo sconto del 50% e acquistare KAWA MINI 3 al prezzo finale di soli 29,99 euro, come già anticipato, non devi far altro che applicare il codice promozionale UY8HXH5V . La spesa scende così al suo minimo storico. L’alimentatore è incluso nella confezione così come il manuale d’uso con le istruzioni di base.

Se non perdi tempo ed effettui subito l’acquisto, la dashcam per auto arriverà direttamente a casa tua entro un paio di giorni al massimo, con la consegna gratuita (in esclusiva per gli abbonati Prime). È venduta dallo store ufficiale del marchio sull’e-commerce e spedita da Amazon.