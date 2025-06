Samsung Galaxy S25 Edge: spiegata la scelta della batteria

Il più grande svantaggio del Samsung Galaxy S25 Edge è la sua piccola batteria, ma il colosso di Seoul è del parare che sia stata la mossa giusta e ha spiegato perché nel corso di una recente intervista.

Samsung Galaxy S25 Edge

Blake Gaiser, direttore della gestione dei prodotti per smartphone di Samsung Electronics America, ha discusso con la redazione Tom’s Guide per discutere del Samsung Galaxy S25 Edge.

Il Samsung Galaxy S25 Edge ha una batteria di soli 3.900 mAh all’interno, estremamente ridotta praticamente per qualsiasi standard. In confronto, il Galaxy S25 standard che ha uno schermo molto più piccolo ha una batteria da 4.000 mAh. Tom’s Guide ha chiesto della batteria, citando i suoi test che hanno mostrato una differenza minima rispetto all’S25 di base, oltre a chiedere perché Samsung non ne ha usato una al carburo di silicio per una capacità extra. Gaiser ha risposto che i clienti a cui è rivolto il device in questione cercano solo un uso quotidiano che l’adozione degli ioni di litio è stato la mossa giusta in tal caso.

“Penso che una durata della batteria sufficiente per la maggior parte dei clienti sia solo un utilizzo di un giorno. Non vuoi ritrovarti a pranzo con la batteria scarica. E quello che abbiamo visto con questo dispositivo è che ha funzionato bene o meglio del modello base S24 e molto vicino al modello base S25” ha dichiarato Gaiser.

Gaiser ha altresì definito quello in questione come un dispositivo “Goldilocks”, in quanto offre un’esperienza di punta pur essendo molto più sottile e leggero. Ha spiegato pure che per quanto riguarda la rimozione di un teleobiettivo dedicato è stato sacrificato essenzialmente perché le persone non lo usano così spesso.