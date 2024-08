KDE Gear 24.08: rilasciata nuova versione con vari miglioramenti

KDE Project ha recentemente rilasciato oggi KDE Gear 24.08. Si tratta dell’ultima versione stabile di questa raccolta open source di applicazioni per l’ambiente desktop KDE Plasma e le distribuzioni GNU/Linux. Questa versione include nuove funzionalità nel gestore file Dolphin per semplificare l’accesso e la gestione di file e cartelle che richiedono privilegi amministrativi. Vi sono inoltre procedure guidate per aiutare a installare il software necessario, opzioni di menu per elevare i privilegi e una nuova opzione “Sposta in nuova cartella…” per creare una cartella e copiarvi il file insieme. Inoltre, l’emulatore di terminale Konsole ha ricevuto un miglioramento dell’usabilità che consente agli utenti di aggiungere ai preferiti qualcosa di importante in un output lungo.

KDE Gear 24.08: tutte le novità della nuova versione

KDE Gear 24.08 aggiorna anche il famoso editor video Kdenlive con un nuovissimo editor di curve dei fotogrammi chiave per personalizzare gli effetti. Include poi un widget di stack di effetti riprogettato, una nuova griglia, design e comportamento migliorati per la maniglia e un effetto Trasforma migliorato che ora consente di selezionare le clip direttamente dal monitor. Kate, l’editor di testo avanzato di KDE, è ora dotato di un plugin di formattazione dei documenti migliorato. Inoltre, Kongress, l’applicazione complementare di KDE per le conferenze, ora supporta le mappe interne di una sede.

Il browser Falkon ha ricevuto una nuova funzionalità che consente agli utenti di personalizzare gli elementi che influiscono sulla privacy. Anche le app di chat NeoChat e Tokodon hanno ricevuto nuove funzionalità in KDE Gear 24.08. Il client di chat Matrix NeoChat promette di aumentare la tua sicurezza consentendoti di bloccare preventivamente gli inviti da utenti sconosciuti che non sono in nessuna stanza con te. Infine, il client Tokodon per Mastodon ora notifica agli utenti le registrazioni sul loro server per una migliore gestione degli utenti.

Questa versione migliora anche la compatibilità per i moduli compilabili nei documenti PDF e aggiunge una funzionalità zoom più utilizzabile nel visualizzatore di documenti Okular. Inoltre, aggiunge una nuova funzionalità “Riproduci questo dopo“, consente il ridimensionamento della barra laterale e dei riquadri della playlist nel lettore musicale Elisa e aggiunge un’opzione per bloccare le sezioni sponsorizzate nei video in PlasmaTube. KDE Gear 24.08 include molte altre piccole modifiche e correzioni di bug. Per saperne di più è possibile consultare il changelog completo dal sito ufficiale.