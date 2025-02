KDE Gear 24.12.2: miglioramenti per Dolphin, Itinerary e altro

KDE Gear 24.12.2 è l’ultimo aggiornamento di manutenzione del pacchetto di applicazioni open source, con diversi miglioramenti per software come Dolphin, Itinerary e molte altri, insieme alle consuete correzioni per i vari bug.

KDE Gear 24.12.2: disponibile l’ultimo aggiornamento di manutenzione

Con KDE Gear 24.12.2 vengono applicate delle correzioni relative a regressioni su Dolphin in X11, le quali causavano lo spostamento del focus della tastiera sui pannelli Risorse o Terminale, se l’applicativo veniva ridotto a icona e riattivato dopo.

Oltre a ciò, gli aggiornamenti interessano anche Itinerary, l’assistente per il viaggio che apporta alcuni miglioramenti a dei servizi interni, ripristinando degli accessi ai dati per i trasporti pubblici locali riguardi alcune regioni mondiali.

KDE Gear 24.12.2 ottimizza poi il caricamento dei tag IMAP, correggendo alcune query SQL in modo che non superino i limiti imposti dal linguaggio nel servizio in background Akonadi per le app KDE PIM. Viene anche corretta una funzionalità nella calcolatrice Kalk.

Gli aggiornamenti includono novità per tanti altri applicativi aggiornati, tra cui Akregator, Alligator, Elisa, Filelight, KAddressBook, KAlarm, Kalm, Kamera, Kasts, Kate, KBlocks, Kdenlive, KDevelop, KLettres, KMail, Koko, Kongress, Konqueror, Kontact, KOrganizer, KTrip, KWeather, KWordQuiz, NeoChat , Okular, Skanpage e Spectacle. Non mancano cambiamenti per le librerie correlate e i componenti principali, per cui è possibile consultare la lista completa dei cambiamenti disponibile nella pagina ufficiale.

Per ricevere KDE Gear 24.12.2 basterà invece attenderne l’arrivo nei repository della propria distribuzione, eseguendone l’installazione il prima possibile per assicurarsi di avere la migliore esperienza.

Nel frattempo, KDE lavora anche a Plasma 6.3, avendo reso disponibile il 24 gennaio dello scorso mese la Beta 2 della nuova versione dell’ambiente desktop, dove è stato migliorato il supporto per systemd-homed, consentendo una miglior gestione della password da parte dell’agente Polkit KDE. Vengono poi aggiunti nuovi moduli, come Spectacle e Snap KCM, rivista l’interfaccia utente per la tavoletta grafica e molto altro.