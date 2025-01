KDE Plasma 6.3 Beta 2 migliora il supporto per systemd-homed

Dopo l’uscita della prima versione beta dell’ambiente desktop, avvenuta all’inizio di questo mese, proprio nella giornata di ieri gli sviluppatori hanno rilasciato KDE Plasma 6.3 Beta 2, con alcuni cambiamenti che interessano correzioni e miglioramento del supporto per systemd-homed.

KDE Plasma 6.3 Beta 2: i cambiamenti

La seconda beta di KDE Plasma 6.3, contrassegnata con il numero versione v6.2.91, include diversi correttivi rispetto la precedente versione beta, che era uscita due settimane fa. Tra le principali modifiche figura il supporto migliorato per systemd-homed all’interno dell’ambiente desktop, oltre alla ridenominazione dell’unità systemd KRDP con un prefisso “app-“ e DrKonqi per l’aggiunta di una mappatura host per l’integrazione del browser Plasma.

Migliorando l’integrazione di systemd-home, l’agente Polkit KDE può ora gestire meglio eventi come l’inserimento di una password errata da parte dell’utente.

Nella precedente beta di Plasma 6.3, gli sviluppatori si erano occupati di aggiornare il comparto moduli aggiungendo i due nuovi elementi Spectacle e Snap KCM: il primo consente di acquisire le schermate ed è molto diffuso, mentre il secondo permette di gestire i pacchetti dallo Snap Store, con un’interfaccia semplice e intuitiva. Viene reintrodotta la possibilità di disattivare il touchpad al collegamento di un mouse, una funzionalità che ritorna per assicurare più comodità nell’esperienza d’uso.

Oltre ciò, la prima beta rivede l’interfaccia utente per la tavoletta grafica, con importanti miglioramenti che ora consentono di migliorare la navigazione e i test per la penna, che visualizzano ora i parametri relativi all’inclinazione. Non mancano poi anche nuove impostazioni di sistema, con novità completamente incentrate e pensate per il disegno e gli artisti, come ad esempio la mappatura della tavoletta grafica sull’intera area dello schermo, la personalizzazione dell’intervallo di pressione della stilo in base alle proprie necessità e molto altro.

KDE Plasma 6.3 Beta 1 integra poi maggiormente l’interfaccia con i comandi a tocco del widget appunti e molto altro. La versione stabile della nuova versione dell’ambiente desktop dovrebbe essere disponibile a breve, l’11 febbraio.