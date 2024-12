KDE Gear 24.12: la collezione di app e strumenti si aggiorna

KDE Gear, la raccolta di applicativi e strumenti per Linux, torna ad aggiornarsi un mese dopo il precedente aggiornamento, con la versione 24.12, un aggiornamento davvero sostanzioso che aggiunge tante nuove funzionalità, insieme gli abituali e immancabili correttivi.

KDE Gear 24.12: tutte le novità

KDE Gear 24.12 inizia con l’aggiornamento di Okular, il visualizzatore di documenti che supporta diversi formati. La nuova versione è ora più versatile, nonché in grado di gestire un numero maggiore di formati file, da poter anche firmare e verificare attraverso le firme ufficiali, aggiungendo anche ulteriori elementi nelle caselle aggiuntive dei moduli PDF. In sintesi, la stampa dei documenti è ora molto più veloce, con un processo di firma digitale notevolmente semplificato, in modo che la finestra resti aperta fino al completamento della procedura.

La nuova versione prosegue le sue novità con Kleopatra, per la gestione dei certificati di crittografia. L’applicativo ha ricevuto una rivisitazione per quanto riguarda il blocco note e la finestra di dialogo per la crittografia, con una migliore chiarezza e usabilità. L’editor di testo e la vista per il destinatario sono adesso affiancati, per una crittografia dei messaggi molto più comoda e facile. L’aggiornamento offre un’interfaccia più elegante e una gestione di chiavi, firme e certificati decisamente più intuitiva.

Le novità di KDE Gear 24.12 interessano poi Merkuro, un applicativo pensato per la gestione di attività, eventi e contatti. Con la nuova versione, vengono ora mostrati i certificati OpenPGP e S/MIME dei contatti direttamente su Merkuro Contact: basterà cliccare su ogni contatto per aprire Kelopatra per ottenere maggiori informazioni, tenendo traccia di tutti i dati con più facilità.

Kdenlive, l’editor video targato KDE, ovviamente anch’esso incluso nella raccolta, garantisce ora un flusso di lavoro più intuitivo, con più elementi ridimensionabili contemporaneamente nella tempolinea, rendendo ulteriormente più agevoli le attività di editing.

Il resto delle novità di KDE Gear 24.12 riguardano Kwave, con icone più moderne, il gestore Dolphin con una rivisitazione totale della schermata principale insieme a nuove funzionalità, e molte altre novità per quanto riguarda KCron, KDE Connect, KRDC, Itinerary, Kongress e Marble.

Tutti i dettagli sono disponibili nella lista completa dei cambiamenti ufficiale. Tutte le app aggiornate saranno presto disponibili nei vari gestori pacchetti, come Flathub e Snapcraft, nonché nei repository delle distribuzioni Linux che fanno uso della raccolta.