KDE Gear 25.04.2: gli aggiornamenti del set strumenti per Linux

Il team KDE ha da poco rilasciato KDE Gear 25.04.2, il secondo aggiornamento di manutenzione della serie 25.04. La nuova versione porta con se correzioni e miglioramenti a diversi strumenti e applicazioni open-source, spaziando dal video editing ai giochi, fino agli strumenti di produttività, per rendere l’esperienza utente più stabile e fluida.

KDE Gear 25.04.2: tutte le novità

KDE Gear 25.04.2 aggiorna innanzitutto Kdenlive, il rinomato software di montaggio video, dove vengono risolti diversi problemi critici, tra cui gli effetti delle clip nella timeline che ora non scompaiono più dopo la disattivazione, migliorando la gestione dei progetti. Sono stati corretti crash legati ai gradienti, ottimizzate le autorizzazioni del microfono per le build Snapcraft e risolti errori nel posizionamento dei sottotitoli, rendendo l’editor più affidabile per professionisti e utenti più amatoriali.

Knights, l’applicazione per gli scacchi inclusa nel set, introduce ora il salvataggio automatico per i file di gioco, con l’estensione “.pgn”, anche senza input manuale dell’utente. Kreversi, il classico gioco da tavolo, ottimizza la funzione di “undo”, garantendo disponibilità costante anche dopo la fine di una partita, per un’esperienza più intuitiva.

Per quanto riguarda la produttività, Elisa Music Player nasconde adesso correttamente i testi invisibili delle canzoni, migliorando l’ascolto musicale. KMail beneficia di una maggiore stabilità, con correzioni che prevengono crash e migliorano l’interazione con i servizi Akonadi. Itinerary perfeziona la visualizzazione delle direzioni dei treni, mentre le app di trasporto pubblico ottimizzano l’analisi delle piattaforme. NeoChat, l’applicazione per la messaggistica, migliora la navigazione delle stanze su dispositivi mobili e l’editing dei messaggi.

L’aggiornamento sarà presto disponibile su Flathub e Snap Store, con i repository delle distribuzioni rolling release che lo riceveranno nei prossimi giorni. Per dettagli, è come sempre possibile consultare la lista dei cambiamenti completa sulla pagina delle note di rilascio.

Rimanendo in ambito Linux, l’ultima versione del kernel, vale a dire la 6.15.1, ha risolto un importante problema di surriscaldamento per le CPU Snapragon X1 di Qualcomm, che è possibile approfondire nel nostro articolo.