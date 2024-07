KDE Plasma 6.1.3 migliora supporto Flatpak in Discover

KDE Project ha annunciato oggi il rilascio e la disponibilità generale di KDE Plasma 6.1.3. Si tratta del terzo aggiornamento di manutenzione dell’ultima serie di ambienti desktop KDE Plasma 6.1. Questa versione migliora il supporto per le app Flatpak nel gestore pacchetti Plasma Discover gestendo automaticamente i rebase dai runtime, disinstallando correttamente i riferimenti EOL che non hanno sostituzione e correggendo qualche problema. KDE Plasma 6.1.3 migliora anche la funzione “apri nuove finestre sotto il puntatore” di KWin. L’aggiornamento corregge le icone sfocate nei pulsanti della barra degli strumenti della nuova modalità Modifica di Plasma. Inoltre, disabilita il triplo buffering per gli utenti NVIDIA per risolvere un bug.

Oltre a ciò, KDE Plasma 6.1.3 risolve un problema relativo all’interruzione di alcune pagine delle Impostazioni di sistema all’apertura. Queste riguardano Touchpad o Reti, che interrompevano altre pagine aperte in seguito. Inoltre, risolve alcuni problemi di Wayland e migliora il widget degli appunti di Klipper. Anche la libreria KRdp per la creazione di server RDP è stata migliorata in questa versione per alternare i server senza utenti. Inoltre, il plugin Plasma NetworkManager (plasma-nm) ora utilizza un QQmlEngine condiviso quando possibile. Plasma Mobile ha ricevuto alcuni miglioramenti anche per la schermata iniziale di Folio. Sarà infatti possibile chiudere la visualizzazione delle impostazioni quando viene premuto il pulsante Home, cliccare sui menu contestuali dei delegati senza avviare il trascinamento, migliorare l’effetto Cubo, aggiungere sfondi mancanti alle finestre di dialogo di configurazione dei widget. Inoltre, si potrà aggiungere un pulsante sul selettore dello sfondo per accedere alle impostazioni avanzate e disattivare l’animazione dopo aver sbloccato il dispositivo.

Vari altri componenti hanno ricevuto modifiche minori. Per conoscere tutte le novità è possibile consultare il changelog completo dell’aggiornamento. Agli utenti che utilizzano la serie di ambienti desktop KDE Plasma 6.1, è consigliato tenere d’occhio i repository software stabili della propria distribuzione GNU/Linux per i pacchetti Plasma 6.1.3. Ciò permetterò loro di installare l’aggiornamento il prima possibile.