KDE Plasma 6.2.3: miglior supporto HDR e altre correzioni bug

In attesa della futura versione 6.3, gli sviluppatori continuano ad aggiornare KDE Plasma rilasciando la versione 6.2.3, il terzo aggiornamento della serie 6.2 con cui vengono introdotte ulteriori migliorie e correzioni all’ambiente desktop.

KDE Plasma 6.2.3: i cambiamenti

KDE Plasma 6.2.3 si concentra sul supporto ai monitor HDR, migliorandolo ulteriormente con una soluzione alternativa a un problema che si verificava con certi modelli di schermo, il quale causava causava la disattivazione dell’HDR ogni volta che venivano modificate le impostazioni del monitor. La nuova versione migliora poi l’utilità per le screenshot di Spectacle, con la possibilità di effettuare uno screencast di una specifica porzione rettangolare della schermata su un qualsiasi schermo di una configurazione multi-monitor.

Oltre a ciò, viene risolta una regressione che impediva la corretta applicazione di determinati stili per l’immagine del profilo utente nelle impostazioni di sistema, nonché migliorata l’affidabilità per il salvataggio dei nomi assegnati ai dispositivi audio, correggendo l’impostazione “Tempo massimo prima degli aggiornamenti” sui widget System Monitor.

KDE Plasma 6.2.3 migliora poi l’opzione “Dimentica tutto” del task manager, in modo da ignorare dati relativi a risorse astratte, come gli URL, correggendo al tempo stesso anche un rallentamento dell’utilità, quando erano presenti sopra delle finestre con un grande numero caratteri nel loro titolo. Le novità più importanti riguardano l’introduzione del supporto per fwupd 2.0 nel gestore dei pacchetti, oltre a altri miglioramenti per Wayland sul Centro Informazioni e una correzione della dashboard applicazioni che può ora mostrare correttamente i suggerimenti delle applicazioni.

Non mancano ulteriori bug sistemati, i quali sono stati elencati in dettaglio nella lista completa dei cambiamenti disponibile nel sito ufficiale. La nuova versione dell’ambiente desktop sarà a breve disponibile nei repository delle varie distribuzioni Linux che ne fanno uso. Il prossimo aggiornamento è invece previsto per la fine di questo mese, il 26 novembre.

Nel frattempo, il lavoro KDE Plasma 6.3 apporterà ulteriori migliorie a XWayland, insieme a nuove funzionalità che interesseranno l’interfaccia.