KDE Plasma 6.3 apporterà delle migliorie a XWayland

Nel frattempo che vengono pubblicate le varie versioni intermedie per l’ambiente desktop, ultima fra tutte la versione 6.2.2 con vari correttivi e migliorie, gli sviluppatori sono già al lavoro sulla versione successiva, vale a dire la 6.3. Come svelato da uno sviluppatore di KDE con un post sul blog ufficiale, KDE Plasma 6.3 dovrebbe migliorare il ridimensionamento delle finestre gestite con XWayland, in modo da rendere molto più raffinata l’esperienza.

KDE Plasma 6.3: miglioramenti a XWayland nella nuova versione

Il ridimensionamento delle finestre su KDE Plasma 6.3 è una delle caratteristiche su cui si è concentrato il lavoro degli sviluppatori, andando a risolvere precedenti problemi e migliorando il modo in cui vengono gestiti sia ridimensionamento e la riproduzione grafica delle finestre X11 rispetto a Wayland stesso, in modo da garantire una buona sincronia tra i frame.

Come specificato dallo sviluppatore stesso, le ultime modifiche apportate al componente KWin permettono di fare ciò, motivo per cui sarebbe uno dei pochi compositori in grado di garantire una corretta sincronia dei frame per le finestre X11 su Wayland.

Oltre a ciò, gli sviluppatori sono naturalmente anche al lavoro sulle diverse e nuove funzionalità che caratterizzeranno KDE Plasma 6.3, quali un’interfaccia utente con un miglior supporto touch per quanto riguarda il widget degli appunti, esclusivo solo per la modalità touch, insieme al raggruppamento delle app Flatpak multi-istanza e multi-processo nella scheda “Applicazioni” del monitor di sistema.

Vengono aggiornate le icone con lo stile Breeze per i file Typst, nonché corrette alcune problematiche con componenti come KWin, il quale causava un blocco durante il collegamento del visore VR Index di Valve. Viene poi migliorata l’affidabilità nel salvare i nomi personalizzati assegnati ai dispositivi audio collegati e molti altri cambiamenti che è possibile consultare nel blog ufficiale.

KDE non è la sola a lavorare su una versione successiva del suo ambiente desktop, dato che anche GNOME 48 è in lavorazione con tutte le novità del caso.