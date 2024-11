KDE Plasma 6.2.4 rifinisce ulteriormente l'esperienza utente

KDE Plasma continua ad aggiornarsi, con la nuova versione 6.2.4 appena rilasciata, per continuare a correggere i vari bug e migliorare sempre più l’esperienza complessiva offerta agli utenti che ne fanno uso nelle loro distribuzioni Linux. L’aggiornamento non introduce infatti alcuna novità, ma mira proprio a rifinire quanto già presente, eliminando i problemi di sorta della versione passata.

KDE Plasma 6.2.4: nuova versione ricca di migliorie e correzioni

KDE Plasma 6.2.4 si concentra nel migliorare diversi componenti, come Discover, ovvero l’utilità integrata per la gestione del software, che ora nasconde informazioni rilevanti ai runtime Flatpak, aumentando al tempo stesso la leggibilità del testo per fornire un’accessibilità aumentata.

Vengono corretti diversi bug che interessavano il gestore finestre KWin, perfezionando maggiormente il posizionamento e il ridimensionamento delle finestre, oltre che la gestione dell’output sullo schermo, specialmente su Wayland. Le migliorie si traducono in interazioni più fluide, notabili soprattutto per coloro che fanno uso di monitor di fascia alta. Il componente migliora anche per quanto riguarda la gestione multi schermo con Wayland, oltre che per il compositore di finestre per transizioni più fluide e una migliore riproduzione del colore, di cui beneficeranno molto i professionisti che fanno uso di applicazioni professionali per il disegno.

System Monitor di Kde Plasma 6.2.4 imposta ora in maniera esplicita i margini del loader, correggendo problematiche precedenti che riguardavano il render del colore, in modo da fornire informazioni di monitoraggio più chiare e intuitive. Le altre migliorie del componente interessano i plugin per il monitoraggio del processore, con informazioni più accurate relative al sistema.

Il modulo di gestione per l’alimentazione consente ora una maggior autonomia sui portatili, grazie a una miglior gestione della batteria, aggiungendo anche nuove icone relative allo stato di carica di dispositivi bluetooth collegati come cuffie e auricolari wireless. Le impostazioni di risparmio energetico consentono ora anche di configurare più facilmente il sistema, in modo da ottimizzare maggiormente il consumo senza sacrificare le prestazioni.

La lista cambiamenti completa di KDE Plasma 6.2.4 è disponibile nella pagina ufficiale dedicata.