KDE Plasma 6.2.5 è l'ultimo aggiornamento prima di Plasma 6.3

Dopo un mese dall’uscita di Plasma 6.2.4, gli sviluppatori hanno da poco rilasciato KDE Plasma 6.2.5, ovvero l’ultimo aggiornamento di servizio prima della prossima versione dell’ambiente desktop, vale a dire Plasma 6.3.

In quest’ultima versione rilasciata per la serie 6.2.x vengono corretti gli ultimi bug e applicate le ultime rifiniture, senza alcuna nuova funzionalità o aggiunta di rilievo.

KDE Plasma 6.2.5: gli ultimi aggiustamenti prima della prossima versione dell’ambiente desktop

Tra le migliorie apportate con KDE Plasma 6.2.5 c’è ora un modulo della schermata di blocco più efficiente nella gestione dello sfondo, quando lo schermo è nascosto, allo scopo di garantire un comportamento più coerente e con meno difetti visivi.

Viene poi corretto il servizio Powerdevil, impedendo che si verifichino arresti anomali con la funzione “unloadAllActiveActions()” per migliorare la stabilità della gestione energetica. Gli sviluppatori hanno anche dedicato molta attenzione a Discover, ovvero il centro di gestione software KDE, con una visualizzazione della descrizione degli aggiornamenti più raffinata, eliminando sovrapposizioni di testo.

KDE Plasma 6.2.5 risolve poi dei particolari casi in cui i componenti presentano comportamenti anomali, come GTK Config, il quale da ora non tenterà più di creare pulsanti quando la factory sottostante non riesce a caricarsi, in modo da risparmiare risorse ed evitare rallentamenti. Le migliorie riguardano anche Plasma Addons, che ora visualizza meglio le info dell’applet, oltre che kpipewire, il quale svuota ora la coda del decodificatore anche quando lo streaming non riesce a fornire aggiornamenti. Il risultato è meno blocchi sia in riproduzione che in registrazione dei contenuti multimediali.

Non mancano migliorie nemmeno per quanto riguarda la rete, con krdp che ora chiude le connessioni prima di rimuoverle, introducendo una clipboard fittizia per evitare crash. KWin, ovvero il gestore finestre di KDE, viene ulteriormente affinato e corretto per consolidare la composizione, la gestione della geometria per il ridimensionamento delle finestre e l’elaborazione degli eventi.

KDE Plasma 6.2.5 include cambiamenti anche per altri componenti interni, che sono consultabili nella loro completezza qui.