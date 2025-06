KDE Plasma 6.5 si aggiorna con picture-in-picture su Wayland

Mentre gli utenti attendono il rilascio di KDE Plasma 6.4, previsto per la prossima settimana, gli sviluppatori di KDE stanno già lavorando intensamente alle novità che caratterizzeranno Plasma 6.5. Come riportato dal blog settimanale di Nate Graham, sviluppatore di KDE, il team sta introducendo miglioramenti significativi che promettono di rendere l’esperienza utente ancora più fluida e moderna.

KDE Plasma 6.5: supporto per il picture-in-picture su Wayland

Una delle funzionalità più attese su KDE Plasma 6.5 è il supporto sperimentale per la modalità picture-in-picture (PiP) su Wayland. Questa novità consentirà ad applicazioni, come Firefox e altre, di gestire correttamente le finestre PiP, migliorando l’esperienza di utilizzo per chi ama guardare video o contenuti multimediali mentre lavora su altre attività. Sebbene il protocollo xdg-pip, alla base di questa funzione, sia in attesa di essere integrato da tre anni, si spera che la sua fusione avvenga presto, rendendo questa caratteristica pienamente stabile.

Un altro cambiamento rilevante riguarda l’organizzazione delle impostazioni di accessibilità. In KDE Plasma 6.5 le opzioni di inversione dei colori e zoom, precedentemente collocate nella sezione “Effetti desktop”, sono ora state unificate nella pagina dedicata all’accessibilità, rendendo più intuitiva la gestione di queste funzionalità per gli utenti con esigenze specifiche.

Inoltre, KDE Plasma 6.5 introdurrà la possibilità di riordinare i desktop virtuali su Wayland direttamente dal widget Pager, offrendo maggiore flessibilità nella gestione degli spazi di lavoro. Nel frattempo, Plasma 6.4 e Frameworks 6.15 verranno ottimizzati per ridurre i tempi di avvio dell’applicazione System Monitor, garantendo un’esperienza più reattiva.

Nel frattempo, Torvalds ha annunciato il rilascio di Linux 6.16 RC2, che apporta numerose correzioni a diversi componenti del kernel, come ad esempio l’SMT (Simultaneous Multithreading), insieme a ulteriori cambiamenti per il file system Bcachefs, la disattivazione di alcune funzionalità e altre correzioni minori, che abbiamo approfondito nel nostro articolo.

Precedentemente, la versione RC1 di Linux 6.16 ha ulteriormente espanso il supporto hardware Intel e AMD.