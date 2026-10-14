KDE Plasma 6.8: novità del nuovo ambiente desktop

A distanza di circa quattro mesi dalla precedente versione è disponibile KDE Plasma 6.8. Il nuovo ambiente desktop è arrivato giusto in tempo per festeggiare il 30esimo compleanno. Come sempre, le novità sono piuttosto numerose e riguardano diversi componenti, tra cui l’addio al gestore grafico X11.

Principali novità di KDE Plasma 6.8

La prima novità di KDE Plasma 6.8 riguarda l’accessibilità. Gli utenti con problemi di mobilità possono utilizzare la funzionalità “dwell clicker” che invia un clic del mouse quando il puntatore smette di muoversi. In pratica è sufficiente mantenere fermo il puntatore su un pulsante, un checkbox o un’opzione e viene automaticamente generato un clic, come si vede nel video.

Plasma 6.8 introduce inoltre il supporto per il calendario Bikram Sambat nell’orologio digitale e per l’amarico nella tastiera a schermo. Il System Monitor consente ora di assegnare le attività più onerose in termini di calcolo esclusivamente a specifiche CPU. Tre novità riguardano il desktop remoto: prestazioni e qualità superiori per reti lente e contenuti dello schermo in rapido aggiornamento, modalità esclusiva che blocca lo schermo del server e fornisce al client uno schermo virtuale corrispondente alle dimensioni della sua finestra, sincronizzazione bidirezionale degli appunti.

Spectacle, l’app per cattura degli screenshot e registrazione schermo, consente ora di includere sia l’audio di sistema che l’ingresso del microfono nelle registrazioni dello schermo, rendendo possibile commentare una registrazione.

Dopo 30 anni, la versione 6.8 di KDE Plasma non supporta più le sessioni X11. Il sistema grafico predefinito è Wayland che offre un migliore supporto per moderni display e schede video. Le poche applicazioni che richiedono ancora X11 continueranno a funzionare tramite il livello di compatibilità “XWayland”.

Altri miglioramenti hanno permesso di velocizzare il caricamento dell’ambiente desktop e usare meno memoria. Nei prossimi giorni sarà disponibile con le principali distribuzioni.