Kdenlive 24.08 rilasciato ufficialmente con correzioni per NVIDIA

L’ultima versione del popolare editor video gratuito e open source Kdenlive è stata rilasciata ufficialmente nelle scorse ore. Innanzitutto, Kdenlive 24.08 si concentra sui miglioramenti delle prestazioni. Introduce una migliore riproduzione delle sequenze e un rendering più efficiente dell’anteprima della timeline. Questi aggiornamenti sono fondamentali per gli editor che gestiscono progetti di grandi dimensioni, poiché riducono significativamente il tempo trascorso in attesa di anteprime e rendering. L’aggiornamento affronta anche problemi di transcodifica, in particolare quando si importano grandi numeri di clip. Inoltre, introduce profili di transcodifica VAAPI insieme a una correzione per la transcodifica GPU sui sistemi NVIDIA.

Il nuovo Kdenlive 24.08 apporta anche miglioramenti al packaging con un supporto Whisper potenziato per utenti Windows e macOS. Inoltre, risolve vari problemi di tematizzazione su tutte le piattaforme. Questo approccio olistico garantisce un’esperienza utente più fluida e coerente indipendentemente dal sistema operativo. Inoltre, Kdenlive 24.08 presenta un’interfaccia utente rinnovata per tutti i controlli degli effetti. Il nuovo design è più pulito e sfrutta lo spazio in modo più efficiente, facilitando un flusso di lavoro più snello per gli editor video.

Kdenlive 24.08: novità per transizioni, effetti e non solo

Questa versione introduce anche nuove modalità per transizioni ed effetti. Le nuove aggiunte includono Cubic In/Out, Exponential In/Out, Circular In/Out, Elastic In/Out e Bounce In/Out. Queste offrono ai creator maggiore flessibilità per realizzare contenuti dinamici e coinvolgenti. L’introduzione di Effect Groups segna un miglioramento significativo nel modo in cui gli effetti possono essere controllati e applicati su più clip. Questa funzionalità consente agli editor di apportare modifiche uniformi a tutte le clip all’interno di un gruppo o di una selezione. Ciò migliorerà sia l’efficienza che la coerenza nei progetti multi-clip. Inoltre, l’effetto Transform ha ricevuto diversi miglioramenti di usabilità e funzionalità. Gli editor possono ora usufruire di più punti di controllo per regolazioni più semplici e non solo.

L’ultima novità introdotta, forse la più importante di questa versione, è il prototipo iniziale del curve editor per i keyframe. Sebbene sia ancora in fase alpha e non pronto per la produzione, questo prototipo preannuncia future capacità entusiasmanti per personalizzazioni più complesse di movimenti ed effetti. Oltre a questi importanti aggiornamenti, sono stati integrati oltre 130 commit in questa release, affrontando vari aspetti, dai bug di Python a problemi di sfondo nei titoli. In questo modo migliora la funzionalità di undo con timestamp e risolvendo numerosi crash in varie operazioni. Per informazioni dettagliate su tutte le modifiche in Kdenlive 24.08 è possibile consultare all’annuncio di rilascio sulla pagina ufficiale di Kdenlive.