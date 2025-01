Kdenlive 24.12.1 migliora stabilità e flusso di lavoro

Dopo aver introdotto la funzionalità avanzata per la rimozione dello sfondo, gli sviluppatori rilasciano Kdenlive 24.12.1, l’ultima versione che stavolta si occupa di migliorare stabilità e flusso di lavoro. Trattandosi infatti di un aggiornamento di manutenzione, il primo di questa serie, si concentra principalmente sull’ottimizzazione di alcuni strumenti, nonché la gestione di alcuni problemi legati a certi effetti.

Kdenlive 24.12.1: il primo aggiornamento di manutenzione della serie

Kdenlive 24.12.1 risolve innanzitutto un fastidioso glitch che causava un allungamento della lunghezza sequenza principale se veniva nascosta una traccia inclusa, in modo che sia garantita l’integrità della sequenza stessa, oltre a far in modo che l’azione per nascondere una traccia non alteri in maniera anomala la lunghezza.

Oltre a ciò, la nuova versione ripristina tag e marcatori quando vengono ricaricate le clip proxy, ovvero versioni a risoluzione ridotta dei video, risolvendo problemi che affliggevano gli utenti alle prese con progetti più grandi e complessi. Viene poi migliorato il processo di download e installazione che riguarda i modelli Whisper e gli ambienti virtuali Phyton su alcune distribuzioni Linux.

Altre correzioni di Kdenlive 24.12.1 riguardano crash che si verificavano nel caso in cui alcune funzionalità fossero state disabilitate e durante il salvataggio degli effetti, vengono poi ordinati correttamente i layout quando ne sono più presenti più di nove, eliminati i problemi relativi agli effetti delle clip applicati in modo errato alle istanze della tempolinea e altro, come:

Correzione delle impostazioni dell’ombra del testo e della macchina da scrivere nel widget del titolo.

Migliorie per la gestione degli operatori matematici nei parametri XML.

Risoluzione dei problemi di ridimensionamento delle tracce che interrompono il flusso di lavoro.

Gli effetti bin possano essere rimossi dalle istanze della sequenza temporale come previsto.

Risoluzione dei crash che si verificavano quando si spostavano gli effetti bin prima degli effetti integrati.

Correzione dell’installazione dei pacchetti venv su alcune distribuzioni Linux.

Visualizzazione corrette dei valori delta precisi durante il ridimensionamento delle clip e aggiunta delle informazioni sulla durata durante il ridimensionamento dall’inizio.

Migliorato il modo in cui il testo con i timecode viene incollato nelle note del progetto.

Corretto il rendering trasparente per il profilo FFV1.

Ripristinati i preset per gli effetti integrati.

Kdenlive 24.12.1 è disponibile al download dalla pagina ufficiale.