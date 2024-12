Kdenlive: l'editor video aggiunge rimozione dello sfondo

L’anteprima della nuova versione di Kdenlive svela l’introduzione di una funzionalità molto attesa dagli utenti che fanno uso dell’editor video, che consente loro di rimuovere facilmente lo sfondo attraverso l’uso di maschere di oggetti. La versione anteprima è stata condivisa dagli sviluppatori giusto da poco per fornire un’assaggio della prossima versione del software.

Kdenlive permetterà agli utenti di rimuovere lo sfondo dai video

La nuova funzionalità per la rimozione dello sfondo di Kdenlive è basata sulla segmentazione SAM2 degli oggetti, con cui è possibile isolare e rimuovere uno sfondo tramite l’applicazione di maschere di oggetti direttamente sulle clip video. Si può utilizzare facilmente per sostituire o eliminare determinati sfondi, mascherando oggetti specifici.

È già possibile provarla nella versione alpha dell’editor resa disponibile al pubblico e, per questo motivo, già disponibile al download in fondo alla pagina dedicata all’annuncio. Utilizzare la nuova funzionalità è davvero molto semplice, innanzitutto bisognerà aggiungere la clip da modificare, nonché selezionare l’area interessata da cui si desidera mascherare o rimuovere lo sfondo. Fatto ciò, serve ora creare la maschera attraverso l’omonimo pulsante “Maschera”, selezionando successivamente “Configura”. Trattandosi della prima volta che si fa uso dello strumento, sarà necessario completare una prima configurazione: bisognerà fare clic su “Installa” nella finestra di dialogo che compare, relativa alla configurazione della funzionalità per il rilevamento degli oggetti. Il processo può richiedere alcuni minuti.

Completata la procedura, bisognerà ora impostare il modello. Kdenlive scarica un modello predefinito più piccolo per il rilevamento degli oggetti. Una volta che questo è stato installato, è possibile chiudere la finestra di dialogo per utilizzare da subito la nuova funzionalità.

Procedete ora a isolare l’oggetto facendo clic su “Crea nuova maschera” per selezionare in seguito gli oggetti da mantenere, cliccando sopra di essi nell’anteprima. Alla comparsa di una maschera bianca, basterà selezionare “Genera maschera” per iniziare la procedura di mascheramento dell’area. Sarà necessario attendere qualche minuto anche in questo caso.

Una volta creata la maschera video su Kdenlive, questa apparirà nel gestore delle maschere. A questo punto bisognerò trascinare la propria clip dal monitor alla tempolinea, selezionando in seguito la maschera da poco creata per fare infine clic su “Applica maschera”, in modo da eliminare lo sfondo originale dal video.

Trattandosi di una versione anteprima, è tuttavia ovvio aspettarsi qualche malfunzionamento o problema di stabilità, in attesa che questi verranno corretti nella versione stabile. Tutte le informazioni sulla versione alpha sono disponibili nell’annuncio ufficiale degli sviluppatori.