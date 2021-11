Keeper Plus Bundle: password manager in offerta

Ogni anno si celebra il World Password Day per consigliare agli utenti di utilizzare password più robuste, invece della sempreverde 123456. Tra le numerose soluzioni disponibili c'è quella di Keeper Security. La software house statunitense propone il Keeper Plus Bundle ad un prezzo molto interessante: 5,67 euro/mese.

Keeper Plus Bundle: sconto del 10%

Keeper Plus Bundle è l'abbonamento più completo, in quanto comprende Keeper Unlimited, BreachWatch e Secure File Storage. Keeper Unlimited è il popolare password manager per computer, smartphone e tablet. Sfruttando un'interfaccia molto chiara, gli utenti possono gestire tutte le credenziali di login ai vari servizi online. Oltre alla memorizzazione delle password è possibile utilizzare la compilazione automatica (KeeperFill) e la generazione di password complesse.

Il software permette anche di conservare altre informazioni sensibili, come patente di guida, passaporto e carte di pagamento. Tutti i dati sono protetti dalla crittografia ed è possibile utilizzare vari metodi di autenticazione a due fattori (TOTP, SMS, impronta digitale, riconoscimento facciale e security key). Sono inoltre disponibili la cronologia delle versioni, la condivisione sicura e l'accesso di emergenza.

BreachWatch è invece il tool per la protezione dell'identità online. Effettua il monitoraggio costante del dark web, mostrando un avviso se viene individuata una delle credenziali memorizzate nel password manager. Infine, Secure File Storage (10 GB) consente l'archiviazione sicura dei file, grazie alla crittografia end-to-end.

L'abbonamento a Keeper Plus Bundle può essere sottoscritto a 5,67 euro/mese (sconto del 10%) con pagamento annuale (68,04 euro).