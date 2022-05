Keliweb: 50% di sconto su tutti i piani hosting

Qualunque progetto online, subito dopo la scelta del dominio, prevede la selezione di un adeguato piano hosting.

Un provider in grado di ospitare un sito web in maniera adeguata deve offrire diverse caratteristiche come elevate performance per rendere piacevole la navigazione, adeguate garanzie a livello di sicurezza per evitare attacchi informatici e un’assistenza sempre pronta ad intervenire.

Una volta appurata la presenza di questi requisiti poi, è bene considerare anche il prezzo del servizio. Molto spesso, individuare piattaforme in grado di garantire qualità a prezzi accessibili è tutt’altro che semplice.

Per fortuna, un’azienda nota in questo ambito come Keliweb, sta offrendo una serie di sconti che vedono i piani hosting disponibili a prezzo dimezzato.

I piani hosting Keliweb sono adatti a qualunque tipo di necessità

Non tutti hanno esigenze uguali quando si parla di hosting: c’è chi vuole avviare un semplice blog personale, chi invece intende aprire un portale che pubblica decine di news ogni giorno. Altri ancora fanno business online con gli e-commerce.

Keliweb offre una soluzione adatta a qualunque tipo di progetto. Qualche esempio in tal senso?

La sottoscrizione WordPress Start garantisce un ottimo modo per cominciare a ritagliarsi una presenza online appoggiandosi al celebre CMS. Stiamo parlando di caratteristiche come:

10 GB SSD spazio disco

2 GB Ram

2 vCore

Database illimitati MySQL

oltre a un certificato SSL incluso nella sottoscrizione. Se il prezzo annuale di WordPress Start è di solito pari a 34,90 euro (di per sé già interessante) con lo sconto del 50% è possibile ottenere questo servizio per appena 17,45 euro annui.

Chi invece vuole cominciare a fare sul serio e ha un sito che raccoglie svariate migliaia di visite al mese, può optare per WordPress Play.

In questo caso, si parla di ben 50 GB su SSD, 3 vCore dedicati, Datacenter disponibile in italiano e nessun limite per quanto riguarda il traffico. Grazie allo sconto del 50%, questo servizio è disponibile per appena 39,50 euro all’anno.

Non mancano poi altre soluzioni per contesti professionali, alcune incentrate sulla vendita online, altri su progetti in cloud più strutturati, capaci di includere decine e decine di siti web.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.