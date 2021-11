Keliweb Black Week: 50% in meno su hosting italiano

Keliweb, azienda italiana provider di hosting per siti web anche WordPress, dopo l’offerta di metà novembre rilancia le promozioni del Black Friday 2021 con tagli di prezzo fino al 50% sul piano di proprio interesse. Le soluzioni sono molteplici e tutte imperdibili: di seguito le analizziamo nel dettaglio.

Keliweb Black Week, le offerte migliori sull’hosting 100% italiano

Quali sono i piani di hosting disponibili ai clienti? Se ne contano ben quattro, ognuno per una specifica esigenza:

KeliUser è il piano low cost ideale per il primo sito Web aperto da sé, per qualsiasi esigenza. Esso include 5 GB di SSD per lo spazio Web, fino a 10 e-mail, 1 database, certificato SSL e HTTP/2, pannello DirectAdmin e dominio gratis per sempre, oltre a servizi avanzati come firewall, tool per costruire il sito e altro ancora. Il prezzo? 9,95 Euro all’anno + IVA, fino al 29 novembre 2021;

KeliPRO è il piano pensato per coloro che necessitano di hosting professionale per la propria attività commerciale. Esso prevede 10 GB di SSD, 50 e-mail, 5 database, i certificati detti sopra, pannello di controllo cPanel, dominio gratuito per sempre e Backup Plus per salvare il sito ripristinando eventuali dati persi. Il prezzo scende anche in questo caso del 50%, per la precisione a 19,50 Euro all'anno + IVA;

KeliCMS è lo spazio hosting ottimizzato nello specifico per CMS, con 20 GB di spazio Web, e-mail e database illimitati, certificati SSL e HTTP/2, cPanel, dominio gratuito e Backup Plus, per esattamente 29,50 Euro all’anno + IVA;

KeliTOP, infine, è il piano multisito per gestire fino a 10 siti Web contemporaneamente pagando in un'unica soluzione. Esso prevede 100 GB di SSD, e-mail e database illimitati, certificati SSL e HTTP/2, cPanel, dominio gratuito e Backup Plus. Altri servizi avanzati sono i sottodomini illimitati, antivirus e antispam, multiPHP e accesso SSH. Il prezzo, in questo caso, ammonta a 89,50 Euro all'anno IVA esclusa.

Tutte le offerte citate dureranno per i prossimi 6 giorni circa, come detto in precedenza. Avrete tempo fino al 29 novembre prossimo per completare l’acquisto del piano hosting di vostra preferenza.