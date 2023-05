Keliweb, il piano hosting WordPress Play è a metà prezzo: abbonati subito

Scoprire i migliori servizi di hosting potrebbe non essere così scoraggiante come immagini. Tutto ciò di cui hai bisogno è una visione chiara e concisa del tuo progetto web per iniziare il percorso corretto.

Tuttavia, c’è un servizio che regna sovrano: WordPress. Questo CMS ha raggiunto un notevole livello di successo, alimentando oltre i due terzi di tutti i siti web.

WordPress Play di Keliweb è un piano destinato sia ai professionisti che alle piccole e medie imprese.

Per coloro che mirano al successo, WordPress Play è uno strumento inestimabile che professionisti, piccole e medie imprese, startup, web agency in crescita e siti di e-commerce possono utilizzare.

È una soluzione che offre un equilibrio tra risorse dedicate, come un VPS, e senza le limitazioni tipiche di un servizio condiviso a basso costo.

Con WordPress Play, gli utenti hanno accesso agli strumenti di cui hanno bisogno per scalare la scala del successo senza l’onere di risorse eccessive o vincoli di budget.

Keliweb, l’hosting web che stavi cercando adesso a metà prezzo

WordPress Play si trova in una posizione unica come servizio di hosting semi-dedicato che offre prestazioni eccezionali pur essendo più conveniente rispetto ad altre opzioni comparabili.

Questa opzione trova un equilibrio tra potenza e convenienza, offrendo il meglio di entrambi i mondi e soddisfacendo le tue esigenze senza spendere una fortuna.

WordPress Play offre una varietà di funzionalità e vantaggi che si rivolgono sia ai privati ​​che alle piccole imprese che stanno cercando di stabilire una presenza online.

Che tu sia un professionista ambizioso che costruisce un sito Web personale o una piccola impresa che cerca di conquistare il mondo digitale, WordPress Play ti copre.

Ora è il momento perfetto per utilizzare i servizi di Keliweb, poiché attualmente offre uno sconto del 50% sul costo annuale fino al 4 giugno.

Il prezzo scontato di 43,45 euro si applica alle nuove attivazioni ed è valido solo per il primo anno. Clicca sul link qui sotto e abbonati:

Non perdere la promozione: hai ancora poco tempo per ottenere WordPress Play e tutti i suoi vantaggi a metà prezzo per un anno. Attiva subito l’abbonamento.

