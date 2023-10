Keliweb: il traffico elevato non è più un problema con il Geo-Hosting

Le risorse del vostro sito si esauriscono di frequente? La soluzione è l’hosting geodistribuito offerto da Keliweb, una piattaforma interamente italiana che offre servizi di hosting all’avanguardia. Grazie a questo sistema, avrete copie del vostro sito su altri nodi, in modo che l’esperienza di navigazione rimanga sempre stabile e veloce.

Ecco come funziona nel dettaglio.

Keliweb: mantieni il tuo sito veloce con il Geo-Hosting

Il Geo-Hosting di Keliweb permette di smistare il traffico in eccesso su un nodo presso altri nodi della rete, dove risiede una copia del vostro sito web. In questo modo, si evita che le risorse di un nodo si saturino, mantenendo alte le prestazioni. I vantaggi non finiscono tuttavia qui, poiché una maggior velocità e reattività del sito consentirà di guadagnare una miglior indicizzazione da parte dei motori di ricerca, Google in particolare.

Oltre a ciò, la distribuzione del sito su diversi nodi consente un abbattimento ulteriore dei costi, includendo anche sistemi di sicurezza avanzati, tra cui backup e certificati di sicurezza SSL. Essendo distribuito in diversi nodi geografici, tutti i dati che caricate sul vostro sito web vengono sincronizzati sul resto dei nodi simultaneamente. La gestione dei nodi che riguardano il vostro hosting geolocalizzato è semplificata dagli specialisti Keliweb.

Le risorse sono inoltre flessibili ed è possibile aumentarle o diminuirle in base alle richieste dovute al traffico, mentre per gestire il sito viene fornito un pannello cPanel. Il Geo-Hosting permette anche di mantenere un’operatività ancora maggiore: se un nodo non è disponibile per i motivi tecnici più disparati, il vostro sito continua a essere funzionante presso gli altri nodi.

Keliweb consente di configurare una rete Geo-Hosting a partire da un minimo di 3 nodi distribuiti in tutta europa. A un prezzo di 29,90€ è possibile ottenere fino a 20GB di spazio su SSD, account email senza limiti, 5 database mySQL e dominio italiano incluso. Il piano è rimborsabile entro 15 giorni dall’acquisto.

