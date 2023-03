Keliweb, la promo su KeliTOP ti offre uno sconto pazzesco

I piani di hosting sono spesso considerati in relazione a un solo sito web ospitato. Tuttavia, molti utenti hanno più siti web e preferiscono piani che consentano loro di gestire più progetti contemporaneamente, magari a uno sconto pazzesco.

Come è facile immaginare, però, una soluzione di questo tipo ha spesso un costo superiore alla normale media del mercato.

Fortunatamente, questa tendenza è stata interrotta da uno dei provider più noti e popolari, nonché dei più usati attualmente: Keliweb.

Con la formula KeliTOP, questa piattaforma ti offre una soluzione multi-sito che ti consente la gestione di un massimo di 10 siti Web usando un solo piano di hosting.

A rendere maggiormente interessante tale abbonamento è la promozione attuale, la quale offre uno sconto del 50% fino al 26 marzo 2023.

Keliweb: sconto pazzesco con la promo KeliTOP

Cosa ti offre KeliTOP di Keliweb in più rispetto a tutti gli altri hosting? Al di là del dominio gratuito, ti vengono forniti 100 GB di spazio web su un SSD.

Ciò ti consente la gestione di oltre una decina di progetti online di piccole e medie dimensioni senza troppi problemi. Ecco cos’altro è incluso nel piano:

caselle di posta e database illimitati;

un praticissimo site builder;

certificati HTTP/2 e SSL;

avanzatissimi servizi di backup;

un pannello hosting provvisto di cpanel.

Tutto questo racchiuso nella formula SODDISFATTI O RIMBORSATI fino a 15 giorni, ma anche la possibilità di avvantaggiarti del supporto h24 da parte di Kaliweb.

Inoltre, KeliTOP è un abbonamento adatto per coloro che vogliono qualcosa di molto più efficiente per realizzare siti Web diversi, come ad esempio e-commerce, piattaforme di affiliazione, blog multicanale e altro.

Come detto in precedenza, accedendo al link qui sotto si può sottoscrivere immediatamente l’offerta attuale:

Grazie allo sconto pazzesco del 50%, infatti, potrai ottenere tutti i vantaggi di KeliTOP pagando soltanto 98,45 euro.

