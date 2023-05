Keliweb, l'hosting con dominio gratuito a soli 21,45 euro

Vuoi aprire un sito web tutto tuo e sei alla ricerca di un servizio hosting economico e sicuro? Keliweb è l’hosting che mette a tua disposizione tutti i gli strumenti di cui hai bisogno per la creazione del tuo sito. Tra le varie offerte attualmente disponibile, per un tempo limitato, Keliweb ti offre il piano KeliPRO per consolidare la tua attività con un servizio di hosting professionale. Grazie alla super promozione puoi avere a soli 21.45 euro +IVA/anno un servizio di hosting professionale completo

KeliPRO nasce con l’intento di soddisfare tutte le esigenze di professionisti e medie imprese mettendo a disposizione vantaggi e servizi studiati attentamente.

Approfittando subito dello sconto del 50% potrai dunque avere:

Fino a 10GB di spazio su archiviazione SSD

Fino a 50 caselle di posta elettronica

Certificato SSL e http/2

Dominio incluso (con estensione .it incluso per il primo anno)

Acquistando il servizio web hosting sei subito online

5 Database

Sitebuilder incluso per creare un sito web su misura e in totale autonomia

Pannello di gestione che ti permette di personalizzare il tuo spazio web con cPanel

Assistenza via ticket system, telefono e chat tutto l’anno

Keliweb riesce a garantire una protezione da attacchi DDoS su tutti i suoi sistemi ma i suoi vantaggi non terminano qui. Il Data center Keliweb si contraddistingue grazie alla presenza di un sistema di distruzione dei dischi e cancellazione permanente dei dati in modo da offrire sicurezza e privacy a tutti i suoi clienti.

Keliweb mette a tua disposizione una garanzia “Soddisfatti o Rimborsati” che ti consente di richiedere il rimborso entro 15 giorni dall’acquisto nel caso in cui tu non sia soddisfatto.

