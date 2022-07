Keliweb: piani hosting scontati del 50%

Qualunque webmaster che si rispetti, sa bene come la scelta dell’hosting sia un fattore molto delicato.

Scegliere dove verrà ospitato un sito Web infatti, ha ripercussioni sulla riuscita o meno dello stesso. Affidandosi a provider non all’altezza, i rischi sono molteplici e, il più evidente in tal senso, è senza ombra di dubbio prestazioni non ottimali.

Un sito poco reattivo e con tempi di caricamento elevati tende a spazientire i visitatori che fanno facilmente marcia indietro per visitare le piattaforme della concorrenza. Non solo: un hosting poco sicuro può facilitare l’accesso da parte di hacker e figure simili.

Altro parametro talvolta trascurato è l’assistenza. Il personale addetto a supportare l’utenza è importante, per far fronte a possibili problemi tecnici legati al sito.

Tra i pochi provider che offrono garanzie sotto tutti i punti di vista figura, senza ombra di dubbio, Keliweb. Visti gli interessanti sconti attualmente disponibili poi, chiunque sia alla ricerca di un hosting dovrebbe prendere questa azienda in seria considerazione.

Keliweb offre due piani hosting a prezzo dimezzato

Il primo piano coinvolto nella promozione è KeliPRO, una soluzione indicata per medie imprese e professionisti.

La stessa include:

dominio .it gratis

10 GB SSD spazio Web

5 database MySQL

certificato SSL e HTTP/2

50 Caselle di posta

pannello di controllo cPanel

Il tutto per un costo che, grazie al 50% di sconto, è di soli 19,50 euro all’anno (IVA esclusa).

KeliCMS è invece una sottoscrizione avanzata, in grado di adattarsi perfettamente alla maggior parte di CMS sul mercato come:

Prestashop

WordPress

Joolma!

Drupal

Grav

Kirby

Monstra

e tanti altri. A livello di specifiche tecniche, il piano prevede 20 GB SSD spazio Web, un numero illimitato di database e di caselle di posta elettronica nonché tante altre caratteristiche ideali per siti con volumi di visite consistenti.

E i costi? KeliCMS, sempre in virtù della suddetta promozione, è disponibile per appena 29,50 euro all’anno (più IVA). Le offerte illustrate sono valide solo fino al 04/09/2022.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.