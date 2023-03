Keliweb: provalo gratis per un mese, non te ne pentirai

Gratis per un mese: è questa l’opportunità che Keliweb offre agli utenti per gestire il proprio sito Web.

A maggior ragione se si tratta del CMS WordPress, una piattaforma molto diffusa che mette d’accordo sia webmaster esperi che novizi.

Perché WordPress è così diffuso? Innanzitutto per la semplicità di utilizzo; poi per l’ampia disponibilità di plugin con tante funzionalità, per l’enorme presenza di temi grafici, a pagamento o gratuiti e una grande comunità che fornisce guide, tutorial e consigli.

Quanto detto diventa più evidente se ti affidi a un hosting di qualità, come appunto Keliweb, visto che WordPress necessità di un bel po’ di risorse per funzionare in modo corretto, oltre che di protezione adeguata contro malware e virus.

In tal senso, Keliweb offre dei piani tariffare veramente convenienti se decidi di affidarti a questo CMS per creare il tuo sito Web.

Keliweb gratis per un mese: crea subito il tuo sito web WordPress

Provider tutto italiano, Keliweb ha saputo ritagliarsi nel corso degli anni un ruolo prestigioso in un mercato in cui la competizione è altissima.

Nell’ambito di WordPress, la società ti consente una prova gratis per un mese e dei successivi piani tariffari scontati.

Se sei alle prime armi, la soluzione migliore per iniziare è il piano WP Start, al costo di 39,90 euro + IVA all’anno. Ecco cosa troverai nel pacchetto:

10GB SSD di Spazio Web;

Tool Migrazione;

2 vCore CPU;

2GB di RAM;

10GB SSD di Spazio Web;

10 Caselle di posta;

Pannello di gestione cpanel;

3 Database;

Sistema di backup avanzato;

Certificato SSL e HTTP/2;

Supporto MultiPHP.

A tutto questo aggiunge un dominio gratuito e la formula “Soddisfatti o rimborsati” e il cerchio si chiude! Clicca sul link qui sotto e provarlo gratuitamente:

Alla fine sarai sicuramente soddisfatto al termine della prova gratuita e, sicuramente, provvederai subito ad abbonarti a un prezzo impareggiabile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.