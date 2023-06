Keliweb, scegli il piano più adatto alle tue necessità

Keliweb è un servizio di hosting che mette a disposizione di chiunque strumenti indispensabili per poter creare un sito web. Stai pensando di aprire un sito web per la tua attività o semplicemente un blog personale? Sicuramente hai bisogno di un servizio hosting sicuro e, perché no, anche economico!

Perchè scegliere Keliweb? L’obiettivo è garantire la massima qualità e continuità di servizio con:

Massima sicurezza con doppia protezione anti-DDoS

Sistema antispam per le tue email

Assistenza 24/7con supporto nella risoluzione di ogni problematica

Attualmente Keliweb mette a disposizione differenti offerte: ad esempio, con il nuovo hosting geodistribuito hai copie del tuo sito su altri nodi, con prestazioni sempre al top. Con Geo-Hosting, infatti, tutto il traffico in entrata viene dirottato verso altri server dislocati in diverse zone del mondo, per garantirti lo stesso livello di performance senza alcun calo. Il piano può essere tuo da 24,90 euro al mese + IVA.

Ma cosa rende Keliweb del tutto originale rispetto agli altri servizi di hosting? Il fatto che riesce a garantire una protezione da attacchi DDoS su tutti i suoi sistemi. Tuttavia, il Data center Keliweb si caratterizza grazie alla presenza di un sistema di distruzione dei dischi e cancellazione permanente dei dati che offre offrire sicurezza e privacy. Non mancano inoltre soluzioni Cloud business ideate per dare una marcia in più al business dei futuri utenti: grazie alle soluzioni IT e Cloud Advanced è possibile creare soluzioni personalizzate. Accedi al sito dedicato e scegli l’opzione più adatta alle tue esigenze, per avere finalmente uno strumento sicuro ed affidabile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.