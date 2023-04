Keliweb ti offre KeliCMS con il 50% di sconto: ecco i dettagli

Le eccezionali offerte web hosting di Keliweb sono tornate e ora è il momento perfetto per dare al tuo sito web la spinta di cui ha bisogno per prosperare come mai prima d’ora col 50% di sconto.

Per un periodo limitato, hai la possibilità di scegliere tra tre opzioni, tutte ottimizzate per il CMS più popolare disponibile online.

Keliweb offre una varietà di opzioni di piano, come KeliCMS, la scelta ideale per coloro che desiderano installare il proprio CMS preferito, WordPress Start, una soluzione perfetta per il lancio di un sito WordPress professionale, e PrestaSop, una scelta ideale per coloro che desiderano aprire un sito online negozio.

Keliweb offre uno sconto del 50% su tutti e tre i piani per le nuove attivazioni durante il primo anno di abbonamento, indipendentemente dall’obiettivo che ti prefiggi di raggiungere.

KeliCMS, 50% di sconto sul piano hosting: ecco i dettagli

Non accontentarti di un hosting condiviso di base quando KeliCMS offre molto di più.

Questa soluzione di web hosting è sapientemente ottimizzata per supportare tutte le principali piattaforme CMS, come WordPress, Joomla, PrestaShop, MediaWiki, Open Cart e molte altre.

KeliCMS ti offre completa autonomia per installare il CMS di tua preferenza e sfruttare la sua vasta gamma di funzionalità.

Che tu stia creando un sito Web, un blog o un modesto negozio online, la sua soluzione di hosting è una delle più veloci e adattabili sul mercato.

Il piano di hosting KeliCMS comprende una serie di risorse preziose, tra cui Dominio .it gratis, 20 GB SSD Spazio web, caselle email illimitate, database MySQL illimitati, pannello cPanel, Site Builder, certificato SSL e HTTP/2, backup giornaliero automatico, firewall e anti-malware.

I nuovi utenti di KeliCMS possono attualmente usufruire di un’offerta a tempo limitato che prevede il 50% di sconto sul prezzo di listino. Clicca qui sotto per usufruirne:

Questa promozione significa che invece di pagare 64,90 euro all’anno, potrai ricevere un intero anno di servizio a soli 32,45 euro.

È importante notare che questa offerta è disponibile solo per il primo anno di servizio ed è esclusivamente per nuove attivazioni. Non perdere questa fantastica offerta finché dura!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.