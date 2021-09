Keliweb web hosting: sconto 50% fino al 30 settembre

Keliweb propone attualmente diverse offerte per i suoi servizi di hosting. Oltre a quelle per i piani WordPress ci sono anche promozioni per gli abbonamenti ai quattro piani che possono essere utilizzati per ospitare siti di qualsiasi tipo. Lo sconto (25% e 50%) sarà disponibile fino al 30 settembre.

Hosting Keliweb con sconto fino al 50%

I piani di web hosting sono KeliUser, KeliPRO, KeliCMS e KeliTOP. Tutti includono un dominio gratuito (.it, .com o .eu), certificato SSL, protocollo HTTP/2, sottodomini illimitati, firewall, anti-malware (SiteLock) e tool SiteBuilder per la creazione veloce del sito web. Il pannello di controllo per KeliUser è DirectAdmin, mentre per gli altri piani è cPanel.

La principale differenza tra i quattro piani è rappresentata dal numero di siti supportati e quindi dalle risorse hardware/software dedicate. KeliUser offre 5 GB di spazio su SSD, un database e 5 caselle di posta. KeliPRO consente di sfruttare 10 GB di storage, 5 database e 50 caselle di posta. Con KeliCMS sono inclusi 20 GB di storage, database e caselle di posta illimitati. Infine, KeliTOP supporta fino a 10 siti, grazie a risorse dedicate (2 vCore CPU, 8 GB di RAM e 100 GB di spazio).

Questi sono i prezzi attuali (IVA esclusa) per il primo anno:

KeliUser: 14,90 euro/anno (-25%)

(-25%) KeliPRO: 19,50 euro/anno (-50%)

(-50%) KeliCMS: 29,50 euro/anno (-50%)

(-50%) KeliTOP: 89,50 euro/anno (-50%)

Per tutti i piani è possibile usufruire della garanzia soddisfatti o rimborsati entro 15 giorni dall'acquisto.