Kena: 130GB e minuti illimitati a 6,99€ (attivazione e SIM gratuiti)

Hai mai sentito parlare di Smart 130 Promo? E’ la nuova offerta speciale pensata da Kena Mobile per offrire agli utenti una soluzione che si contraddistingue grazie ad un ottimo rapporto qualità/prezzo! Non a caso, infatti, l’offerta in questione ti offre a soli 6,99€ al mese minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili, 200 SMS verso tutti i mobili e 130GB di internet 4G (inclusi 7,5GB per navigare in Europa).

Dunque, Smart 130 Promo di Kena ti offre chiamate senza scatto alla risposta e Giga 4G a scatti anticipati di 1KB con una velocità in download fino a 60 Mbps e in upload fino a 30 Mbps sul territorio nazionale; tutto pagando solamente 6,99 euro al mese. Parliamo pertanto di una promozione super vantaggiosa dedicata sia ai clienti che vogliono attivare un nuovo numero sia a coloro che vogliono effettuare la portabilità a Kena. Che aspetti?

Ricorda che la portabilità a Kena può essere effettuata da alcuni operatori come Iliad, Poste Mobile, Tiscali, Lycamobile, CoopVoce, Fastweb Mobile, 1 Mobile, 2appy, China Mobile, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Spusu, Telmekom, Welcome Italia, Wings Mobile, Withu, Daily Telecom, Digi Mobile, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power e NetValue.

Kena: 130 Giga per navigare quando vuoi

I vantaggi offerti da Kena? Interminabili. Non a caso, ti offre il primo rinnovo e il costo di attivazione è completamente gratuito. Non ti resta che attivare la promozione Kena direttamente online dalla pagina web dedicata, tramite App Kena Mobile (disponibile per Android e per iPhone) oppure chiamando il Servizio Assistenza Clienti 181.

Ricorda che se attivi questa offerta, Kena ti offre il primo rinnovo e il costo di attivazione è gratuito. Inoltre, accedendo alla pagina web dedicata puoi scoprire tantissime altre offerte super vantaggiose; ognuna pensata per rispondere ad esigenze differenti.