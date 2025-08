Kena: l'offerta dell'estate con 200 GB a 5,99/mese e primi due mesi gratis

Chi cerca una tariffa conveniente, senza rinunciare a velocità e copertura, può approfittare della nuova proposta di Kena Mobile.

L’operatore virtuale su rete TIM ha appena lanciato un piano che include 200 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS, il tutto al prezzo mensile di 5,99€. E per chi attiva la ricarica automatica, i primi due rinnovi sono gratuiti. Una promozione pensata per chi vuole tagliare i costi fin da subito, senza sorprese alla fine del mese.

Per approfittarne basta andare sul sito di Kena Mobile. Detto questo, andiamo a scoprire più nel dettaglio le caratteristiche di questo operatore.

Tutti i dettagli sull’offerta Kena Mobile: giga, velocità e zero vincoli

La nuova offerta Kena unisce prestazioni elevate e trasparenza. Navigherai su rete TIM 5G, con una velocità fino a 250 Mbps, e potrai contare su una copertura che raggiunge il 99% del territorio nazionale.

Il piano è senza costi nascosti, senza vincoli contrattuali e senza penali in caso di recesso. Inoltre, l’attivazione è semplice e rapida: bastano lo SPID o un video selfie, e la SIM ti viene spedita direttamente a casa.

Con l’app ufficiale di Kena Mobile, potrai gestire tutto in autonomia: controllare i consumi, ricaricare il tuo numero o quello di altri, cambiare piano in ogni momento e gestire fino a sette linee dallo stesso profilo. Una soluzione smart e completa, perfetta per chi vuole restare sempre connesso senza spendere troppo.

Passare a Kena oggi significa avere tutta la potenza del 5G a un prezzo davvero competitivo: vai sul sito dell’operatore e approfitta ora della promo.